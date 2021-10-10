لجنة تقصي حقائق عاجلة .. «تعليم الإسكندرية» تكشف تفاصيل أزمة أولياء أمور مدرسة عمر مكرم

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علقت مديرية التربية والتعليم في الإسكندرية، برئاسة الدكتور محمد سعد، على الفيديو الذي تم تداوله عبر مواقع السوشيال ميديا والتواصل الاجتماعي، بشأن تدافع أولياء أمور مدرسة عمر مكرم الابتدائية بإدارة المنتزه وأولياء أمور بعض المدارس الأخرى، وأصروا على الدخول رفقة أبنائهم في أول يوم دراسي بالفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2021 / 2022، بغية جلوس الطلاب في مقاعد الصفوف الأولى، ما أحدث بعض الارتباك والتزاحم والتكدس.

وبحسب بيان، الأحد، ناشد وكيل الوزارة أولياء أمور الطلاب بعدم دخول المدرسة منعًـا للتزاحم، ولتوفير الفرصة للمعلمين ومديري المدارس لتوفير بيئة تعليمية آمنة ومناسبة للطلاب، تنفيذًا لتعليمات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وحفاظًـا على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي أقرتها وزارة الصحة والسكان، وحفاظًـا على صحة الطلاب وأولياء الأمور وجميع القائمين على العملية التعليمية.

وأوضح أنه تنفيذًا لتعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، تم تشكيل لجنة عاجلة لتقصي الأمر وتداعياته والمتسبب فيه وإحالة المقصرين للمساءلة القانونية.

وقال إنه انتابت مواقع التواصل حالة من الجدل وتداول الشائعات والأكاذيب عن ضياع 6 تلاميذ من مدرسة عمر مكرم، بما يتنافى مع الواقع تمامًا ويسبب تكدير السلم الاجتماعي في الشارع السكندري وينشر القلق بين أولياء الأمور، داعيًا في الوقت ذاته إلى عدم الانسياق وراء الشائعات ومتابعة الأخبار والمعلومات من مصادرها الرسمية، وسيتم ملاحقة مروجي الشائعات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.