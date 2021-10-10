أحراز «أحداث المنصة»: مقذوفات مستخرجة من المصابين

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واصلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، فض أحراز القضية المعروفة إعلاميًا بـ«أحداث المنصة» المتهم فيه محمود عزت ومحمد بديع وآخرون، وتبين أن الحرز الاول عبارة عن مظروف يحتوي على مقذوفات مستخرجة من أجساد المصابين في الأحداث.

وظهر في مقطع فيديو انتزاع لافتة معدنية ضخمة مثبتة على الرصيف، بينما تولى عدد من المتظاهرين مساعدة أعوانهم بسيارة نقل ركاب.

كانت النيابة وجهت للمتهمين تهم تولى قيادة في جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات من ممارسة عملها، وإمداد جماعة إرهابية بمعونات مادية، ودبّروا وآخرون مجهولون تجمهرًا الغرض منه ارتكاب جرائم القتل العمدي تنفيذًا لغرض إرهابي.