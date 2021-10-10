سموحة يواجه الإسماعيلي وديًا

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يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادى سموحة فريق الإسماعيلي، غدًا الاثنين، في إطار استعدادات الفريقين للموسم الجديد.

ويعكف احمد سامي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادى السكندري، على تجهيز جميع عناصر الفريق والوصول إلى أعلي معدلات التجانس والانسجام بين جميع عناصر الفريق.

وفاز سموحة على المصرى البورسعيدى وديا بهدفين دون رد كما اكتسح فريق هلال مطروح بخماسية في إطار استعدادات الفريق للموسم الجديد.

يذكر أن سموحة دعم صفوفه خلال الميركاتو الصيفي بالتعاقد مع كل من عمار شرف الدين مهاجم بلدية المحلة، وأحمد رمضان بيكهام وفهد جمعه، لاعبا النادي الأهلي والغيني إليا سيلا، مهاجم اتحاد تطاوين التونسي والأنجولي داسافا وأحمد عيد مدافع سيراميكا كليوباترا ومصطفى الخواجة صانع ألعاب أبوقير للأسمدة وعبدالرحمن عامر، لاعب خط وسط إنبي وبهاء مجدي ظهير أيسر البنك الاهلي وحسين فيصل ومهابا أشرف لاعب الزمالك ومروان حمدي، مهاجم الزمالك، لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.