أخبار عاجلة

إيفاء : لا يوجد إعلان رسمي لبرنامج تحفيزي لسداد المخالفات المرورية المتراكمة -
بعد تعرض أحد المشجعين لأزمة قلبية.. إيقاف مباراة نيوكاسل وتوتنهام -
المملكة الأولى بمؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية مع الخطوط العالمية -
كاتب يمنى: الإخوان تعيش حالة انشقاق وتصدع غير مسبوقة -
محافظ الإسكندرية يُسلّم مساعدات ومساهمات لـ60 أسرة ببرج العرب (صور) -
محافظ الإسكندرية يكلف رؤساء الأحياء وشركة النظافة بتكثيف الحملات بمحيط المدارس (صور) -
محافظ الإسكندرية يعلن تعيين 96 شخصا من ذوي الهمم بالقطاع الخاص -
البابا تواضروس يستقبل أعضاء هيئة تدريس إكليريكية الإسكندرية -
«آداب الإسكندرية» تحتفل بتخريج الدفعة 79 للعام الجامعي 2021 بحضور المحافظ (صور) -
وزير الزراعة: لا تهاون في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية للحفاظ على الأراضي الزراعية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

جامعة الإسكندرية والتضامن تطلقان قافلة طبية للمسح السمعي اللغوي

Print
جامعة الإسكندرية والتضامن تطلقان قافلة طبية للمسح السمعي اللغوي جامعة الإسكندرية والتضامن تطلقان قافلة طبية للمسح السمعي اللغوي

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلق الدكتور عبدالعزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، اليوم الأحد، قافلة طبية للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع وعلاج تأخر النطق للأطفال في مرحلة الحضانة، وذلك بالتعاون مع وزارة التعاون الإجتماعي، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح .

وأكد «قنصوة» أن القافلة تُشكل جزءا هاما جدا من رسالة جامعة الإسكندرية في خدمة المجتمع، حيث تهدف القافلة للكشف المبكر على الأطفال في سن الحضانة، للتدخل وعلاج ضعف وفقدان السمع وعلاج تأخر النطق وهم في مرحلة الحضانة، مشيرا إلى أهمية الكشف المبكر على الأطفال في تلك المرحلة المبكرة التي تعد حجر الأساس في حياتهم، للتدخل وتقديم العلاج الكامل لحالات التي تحتاج لذلك، لأن ذلك يؤثر على إدراكهم وتعلمهم في مراحلهم العمرية القادمة، ولفت قنصوة أن المبادرة تعمل أيضا على خلق الوعى وتقديم النصح للأسر على أهمية الاهتمام بالاطفال في هذه الفترة العمرية في التنشئة السليمة للطفل وتنمية قدراته الذهنية والصحية وتكوين شخصيته.

جدير بالذكر أن القافلة تم تنظيمها بواسطة كلية الطب وكلية الطفولة المبكرة بجامعة الإسكندرية، بغية المسح السمعي اللغوي للأطفال والتأكد من سلامة الإدراك واللغة والتحدث بطلاقة لدى الأطفال واكتشاف ضِعاف السمع، فضلا عن تحسين الحصيلة اللغوية ومعالجة عيوب النطق والكلام لدى الأطفال ضعاف السمع.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
محافظ القاهرة يهنئ السيسي بالمولد النبوي الشريف

محافظ القاهرة يهنئ السيسي بالمولد النبوي الشريف

انتصار السيسي: تحية للشباب المصري الذي يطوف قرى الريف لتوفير حياة كريمة لأهالينا

انتصار السيسي: تحية للشباب المصري الذي يطوف قرى الريف لتوفير حياة كريمة لأهالينا

بعد واقعة «السيسي» في المنيا.. ما عقوبة التلاعب في بيانات بطاقة التموين؟

بعد واقعة «السيسي» في المنيا.. ما عقوبة التلاعب في بيانات بطاقة التموين؟

استغرق 20 عامًا.. الطيب يهدي الرئيس السيسي نسخة فريدة من مصحف الأزهر

استغرق 20 عامًا.. الطيب يهدي الرئيس السيسي نسخة فريدة من مصحف الأزهر