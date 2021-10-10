جامعة الإسكندرية والتضامن تطلقان قافلة طبية للمسح السمعي اللغوي

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أطلق الدكتور عبدالعزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، اليوم الأحد، قافلة طبية للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع وعلاج تأخر النطق للأطفال في مرحلة الحضانة، وذلك بالتعاون مع وزارة التعاون الإجتماعي، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأكد «قنصوة» أن القافلة تُشكل جزءا هاما جدا من رسالة جامعة الإسكندرية في خدمة المجتمع، حيث تهدف القافلة للكشف المبكر على الأطفال في سن الحضانة، للتدخل وعلاج ضعف وفقدان السمع وعلاج تأخر النطق وهم في مرحلة الحضانة، مشيرا إلى أهمية الكشف المبكر على الأطفال في تلك المرحلة المبكرة التي تعد حجر الأساس في حياتهم، للتدخل وتقديم العلاج الكامل لحالات التي تحتاج لذلك، لأن ذلك يؤثر على إدراكهم وتعلمهم في مراحلهم العمرية القادمة، ولفت قنصوة أن المبادرة تعمل أيضا على خلق الوعى وتقديم النصح للأسر على أهمية الاهتمام بالاطفال في هذه الفترة العمرية في التنشئة السليمة للطفل وتنمية قدراته الذهنية والصحية وتكوين شخصيته.

جدير بالذكر أن القافلة تم تنظيمها بواسطة كلية الطب وكلية الطفولة المبكرة بجامعة الإسكندرية، بغية المسح السمعي اللغوي للأطفال والتأكد من سلامة الإدراك واللغة والتحدث بطلاقة لدى الأطفال واكتشاف ضِعاف السمع، فضلا عن تحسين الحصيلة اللغوية ومعالجة عيوب النطق والكلام لدى الأطفال ضعاف السمع.