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بدء الدراسة في القاهرة والجيزة وباقي محافظات الجمهورية

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بدء الدراسة في القاهرة والجيزة وباقي محافظات الجمهورية بدء الدراسة في القاهرة والجيزة وباقي محافظات الجمهورية

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بدأ العام الدراسي الجديد الأحد بمدارس القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية والشرقية والغربية والمنوفية ودمياط وبورسعيد والسويس والبحر الأحمر والوادى الجديد وجنوب سيناء ومطروح.

وانتظر اليوم الأحد مايقرب من ٢٤ مليون طالب وطالبة في نحو ٦٠ ألف مدرسة حكومية وتجريبية وخاصة ودولية ويابانية وتربية خاصة ودمج ورسمية دولية بالإضافة إلى مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا ومدارس التكنولوجيا التطبيقية وسط اجراءات احترازية مكثفة لمواجهة انتشار المستجد.

وتوافد الطلاب على المدارس مرتدين الكمامة وواقي الوجه، حيث خصصت المدارس فرق من المعلمين والإداريين لتنظيم دخول الطلاب والطالبات ومنع التكدس والازدحام أمام أسوار المدارس.

وخصصت المدارس الحصة الأولى للحديث عن انتصارات أكتوبر المجيدة وفضل التضحية في سبيل الوطن.

واستقبلت المدارس الطلاب بالبالونات وتزيين الفصول تشجيعا لهم على الحضور والانتظام في الدراسة.

وقام مسؤولي المدارس بإجراء المسح الحراري للطلاب ومنع دخول أي طالب حرارته مرتفعه تنفيذا لتوجيهات الوزارة للتصدي لانتشار فيروس كورونا المستجد.

المصرى اليوم

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