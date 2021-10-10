هنا تسقط الأمطار.. "الحصيني" راسماً "خريطة أجواء الأحد": حارة نسبياً

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قال: رياح متوسطة لشبه قوية بأجزاءٍ من مناطق منها مكة والمدينة وحائل

توقّع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية، عبدالعزيز الحصيني، أن تكون أجواء اليوم الأحد، حارة نسبياً نهاراً لطيفة فجراً على معظم المناطق.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "متوقع أمطار من خفيفة لمتوسطة على أجزاءٍ محدودة من جازان ومرتفعات مكة المكرّمة والباحة وعسير".

وتابع: "متوقع رياح متوسطة لشبه قوية على أجزاءٍ من مناطق: مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة وحائل والشرقية والكويت وشمال الإمارات".