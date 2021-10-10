بيان للديوان الملكي: وفاة الأمير عبدالله بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود

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يُصلى عليه اليوم بعد العصر في جامع الإمام تركي بالرياض

أعلن الديوان الملكي في بيان له، وفاة الأمير عبدالله بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود بن فيصل آل سعود، وقال إنه سيُصلى عليه اليوم الأحد، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

وفيما يلي نص "بيان الديوان الملكي":

انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير / عبدالله بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود بن فيصل آل سعود، وسيُصلى عليه - إن شاء الله - اليوم الأحد الموافق 4 / 3 / 1443 هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته. إنا لله وإنا إليه راجعون.