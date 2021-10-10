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إعفاء طلاب المدارس الأزهرية من المصروفات الدراسية في شمال سيناء

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إعفاء طلاب المدارس الأزهرية من المصروفات الدراسية في شمال سيناء إعفاء طلاب المدارس الأزهرية من المصروفات الدراسية في شمال سيناء

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أعلنت الادارة المركزية لمنطقة شمال سيناء الازهرية، عن إعفاء طلاب المعاهد الازهرية على مستوي المحافظة من المصروفات الدراسية للعام الدراسي 2021/2022.

وقالت الادارة في بيان لها، صدر قرار فضيلة الإمام الأكبر الدكتور، أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، بإعفاء جميع طلاب المعاهد الأزهرية بشمال سيناء من المصروفات الدراسية للعام الدراسى الحالى.

أضافت الادارة في بيانها، ويتحمل الأزهر الشريف كافة النفقات التعليمية والكتب الدراسية لكافة طلاب شمال سيناء، موجهة الشكر للأمام الأكبر على هذه اللفتة الكريمة.

المصرى اليوم

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