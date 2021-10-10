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طقس لطيف الحرارة على شمال سيناء

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طقس لطيف الحرارة على شمال سيناء طقس لطيف الحرارة على شمال سيناء

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يسود محافظة شمال سيناء، اليوم الأحد، طقس لطيف الحرارة خلال ساعات النهار، ومعتدل الحرارة خلال ساعات الليل، مع نشاط ملحوظ للرياح الخفيفة.

وتتراوح درجات الحرارة في مدن محافظة شمال سيناء ما بين 17 وحتى 20 درجة، حيث تسجل مدينة العريش درجة حرارة ما بين 22 و28 درجة، ومدينة رفح ما بين 21 و28 درجة وفي مدينتي الحسنة ونخل بوسط سيناء ما بين 17 و30 درجة.

وتواصل غرفة عمليات محافظة شمال سيناء متابعة الظروف الجوية بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية في مجالس المدن والمديريات المعنية بناء على توجيهات الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، حيث أكدت الغرفة استقرار الأحوال الجوية وعدم تلقي أي إخطارات أو شكاوى بخصوص الظروف الجوية.

المصرى اليوم

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