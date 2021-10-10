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صحة شمال سيناء تعلن تطعيم أبناء المحافظات الأخرى بلقاح كورونا

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صحة شمال سيناء تعلن تطعيم أبناء المحافظات الأخرى بلقاح كورونا صحة شمال سيناء تعلن تطعيم أبناء المحافظات الأخرى بلقاح كورونا

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أعلنت مديرية الصحة بشمال سيناء، اليوم الأحد، تطعيم أبناء المحافظات الأخرى بلقاح المستجد، من خلال مراكز التطعيم بالمحافظة، وذلك بتوجيهات من الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، واللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.

وقال الدكتور طارق شوكه، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، إن تطعيم أبناء المحافظات الاخري ومن تلقي الجرعة الأولي خارج المحافظة، متاح حاليًا في مراكز التطعيم بشمال سيناء، تيسيرًا على المواطنين.

أشار شوكه إلي تحديد أماكن التسجيل وتلقى لقاح كورونا في مركز شباب مدينة العريش بالساحة الشعبية ، ونادى العريش الرياضى بوسط المدينة ، بالإضافة إلى مركز تطعيم لقاح كورونا بمستشفى العريش العام.

المصرى اليوم

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