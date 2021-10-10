أخبار عاجلة

مدونة تقنية تصدم مستخدمي تطبيقات صينية شهيرة: "تتجسس على صوركم" -
في دوري المحترفين.. الفيحاء يستعيد نغمة الانتصارات من بوابة الرائد -
النصر يقسو على الوحدة الإماراتي بخماسية.. وينتظر الفائز من لقاء الهلال و"بيروزي" -
أخصائية تغذية: نصف مشاكل العمود الفقري ناتجة عن النوم الخطأ -
الأهلي يعلن التجديد لـ علي معلول عقب العودة من النيجر -
الإمارات وإسرائيل تتفقان في «إكسبو 2020 دبي» على خطوات مشتركة لدعم التبادل السياحي -
بيان النيابة العامة عن «ميكروباص الساحل» يكشف عدم صحة البلاغ -
خبيرة تغذية: التوتر والضغوط يرفعان هرمون الجوع -
استشاري: يحظر على أصحاب هذه الأمراض استخدام المنشطات الجنسية -
بيراميدز «يغري» بن شرقي بعرض الـ30 مليون جنيه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. المصرى اليوم

درجات الحرارة والطقس اليوم الأحد في الكويت 10_10_2021

Print
درجات الحرارة والطقس اليوم الأحد في الكويت 10_10_2021 درجات الحرارة والطقس اليوم الأحد في الكويت 10_10_2021

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تتوقع إدارة الأرصاد الجوية التابعه لهيئة الطيران المدنى بالكويت أن يكون طقس اليوم الأحد بالكويت 10_10_2021 يوما حارا إلى مائل للحرارة والرياح خفيفة إلى معتدلة.

توقعات اليوم
نهارًا
حار والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 12- 40 كم/ساعة .

ليلًا
معتدل والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 12- 35 كم/ساعة .

متوسطات الحرارة والرطوبة والرياح اليوم بالكويت

أقصى درجة حرارة 39 °م
أدنى درجة حرارة 27 °م
أعلى نسبة للرطوبة 25 %
أدنى نسبة للرطوبة 07 %
اتجاه الرياح مع أقصى سرعة شمالية
43 كم/ساعة
مجموع سقوط الأمطار خلال 24 ساعة

0 مللم

تنبؤ محطات الرصد بدرجات حرارة اليوم الأحد بالكويت

مدينة الكويت 39 27
مطار الكويت 39 27
العبدلي 39 21
الجهراء 40 26
السالمية 35 28
الأحمدي 36 27
جال اللياح 38 24
الوفرة 39 25
السالمي 37 22
مطربة 38 23

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
أستاذ علم اجتماع: تطوير العشوائيات يحمي المجتمع من الإرهاب وانتشار المخدرات

أستاذ علم اجتماع: تطوير العشوائيات يحمي المجتمع من الإرهاب وانتشار المخدرات

حتى لا ننساهم.. نجوم زمن الفن الجميل على ريد كاربت «الجونة السينمائى»

حتى لا ننساهم.. نجوم زمن الفن الجميل على ريد كاربت «الجونة السينمائى»

وزير الدفاع اللبناني: القرار في شأن قاضي التحقيق بانفجار المرفأ يتخذ في القضاء لا في السياسة

وزير الدفاع اللبناني: القرار في شأن قاضي التحقيق بانفجار المرفأ يتخذ في القضاء لا في السياسة

أستاذ تخطيط عمراني: مبادرة حياة كريمة علاج مباشر للإسكان العشوائي

أستاذ تخطيط عمراني: مبادرة حياة كريمة علاج مباشر للإسكان العشوائي