درجات الحرارة والطقس اليوم الأحد في الكويت 10_10_2021

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تتوقع إدارة الأرصاد الجوية التابعه لهيئة الطيران المدنى بالكويت أن يكون طقس اليوم الأحد بالكويت 10_10_2021 يوما حارا إلى مائل للحرارة والرياح خفيفة إلى معتدلة.

توقعات اليوم

نهارًا

حار والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 12- 40 كم/ساعة .

ليلًا

معتدل والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 12- 35 كم/ساعة .

متوسطات الحرارة والرطوبة والرياح اليوم بالكويت

أقصى درجة حرارة 39 °م

أدنى درجة حرارة 27 °م

أعلى نسبة للرطوبة 25 %

أدنى نسبة للرطوبة 07 %

اتجاه الرياح مع أقصى سرعة شمالية

43 كم/ساعة

مجموع سقوط الأمطار خلال 24 ساعة

0 مللم

تنبؤ محطات الرصد بدرجات حرارة اليوم الأحد بالكويت

مدينة الكويت 39 27

مطار الكويت 39 27

العبدلي 39 21

الجهراء 40 26

السالمية 35 28

الأحمدي 36 27

جال اللياح 38 24

الوفرة 39 25

السالمي 37 22

مطربة 38 23