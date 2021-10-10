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اليوم.. محاكمة محمود عزت ومحمد بديع وآخرين بـ«أحداث المنصة»

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اليوم.. محاكمة محمود عزت ومحمد بديع وآخرين بـ«أحداث المنصة» اليوم.. محاكمة محمود عزت ومحمد بديع وآخرين بـ«أحداث المنصة»

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تنظر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد فهمى، اليوم الأحد، محاكمة محمد بديع، مرشد جماعة الإخوان الإرهابية، ومحمود عزت، القائم بأعمال المرشد، و77 آخرين في اتهامهم بالقضية المعروفة إعلاميا بـ«أحداث المنصة».

وشهدت الجلسة السابقة مواجهة محمد بديع، مرشد جماعة الإخوان الإرهابية، ومحمود عزت، القائم بأعمال المرشد، وباقى المتهمين بالاتهامات المنسوبة اليهم إلا أنهم أنكروا.

كانت النيابة قد وجهت للمتهمين تهم تولى قيادة في جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات من ممارسة عملها، وإمداد جماعة إرهابية بمعونات مادية، ودبروا وآخرون مجهولون تجمهرا الغرض منه ارتكاب جرائم القتل العمدي تنفيذا لغرض إرهابي.

المصرى اليوم

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