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مهاجم ليبيا السابق: مرموش كان أفضل من صلاح والنني

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مهاجم ليبيا السابق: مرموش كان أفضل من صلاح والنني مهاجم ليبيا السابق: مرموش كان أفضل من صلاح والنني

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أشاد أحمد المصلي، مهاجم منتخب ليبيا السابق، بالمستوى الذي ظهر عليه منتخب بلاده خلال مباراة ، في تصفيات .

وكان منتخب مصر حقق الفوز على ليبيا بهدف نظيف، في المباراة التي اقيمت بينهما مساء أول أمس الجمعة، في اطار تصفيات افريقيا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم.

وقال أحمد المصلي، في تصريحات تلفزيونية: «لاعبو منتخب ليبيا قدموا مباراة كبيرة أمام الفراعنة»، مؤكدًا: « المصري لم يستطع خلق أي فرصة طوال اللقاء، والهدف الوحيد الذي جاء كان من تسديدة من خارج منطقة الجزاء».

وأضاف: «عمر مرموش، لاعب منتخب مصر، كان أفضل من محمد صلاح ومحمد النني خلال المباراة الأخيرة، حيث كان مصدر ازعاج لمدافعي المنتخب الليبي».

وتستعد مصر لخوض مباراة ليبيا، المقرر لها غدًا الأثنين، في بنغازي، في الجولة الرابعة من المجموعة السادسة من تصفيات افريقيا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم قطر 2022.

المصرى اليوم

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