مهاجم ليبيا السابق: مرموش كان أفضل من صلاح والنني

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أشاد أحمد المصلي، مهاجم منتخب ليبيا السابق، بالمستوى الذي ظهر عليه منتخب بلاده خلال مباراة مصر، في تصفيات كأس العالم.

وكان منتخب مصر حقق الفوز على ليبيا بهدف نظيف، في المباراة التي اقيمت بينهما مساء أول أمس الجمعة، في اطار تصفيات افريقيا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم.

وقال أحمد المصلي، في تصريحات تلفزيونية: «لاعبو منتخب ليبيا قدموا مباراة كبيرة أمام الفراعنة»، مؤكدًا: «المنتخب المصري لم يستطع خلق أي فرصة طوال اللقاء، والهدف الوحيد الذي جاء كان من تسديدة من خارج منطقة الجزاء».

وأضاف: «عمر مرموش، لاعب منتخب مصر، كان أفضل من محمد صلاح ومحمد النني خلال المباراة الأخيرة، حيث كان مصدر ازعاج لمدافعي المنتخب الليبي».

وتستعد مصر لخوض مباراة ليبيا، المقرر لها غدًا الأثنين، في بنغازي، في الجولة الرابعة من المجموعة السادسة من تصفيات افريقيا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم قطر 2022.