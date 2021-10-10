وكيل محمود شبانة: اللاعب حر.. ولم يحدد وجهته المقبلة

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أكد أحمد كانو، وكيل أعمال محمود شبانة، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان السابق، أن اللاعب وقع عليه ضرر كبير بسبب منع الزمالك من قيد لاعبيه، خلال الميركاتو الصيفي.

وقال أحمد كانو في تصريحات تلفزيونية: «محمود شبانة، حاليا لاعب حر، بسبب عدم توثيق عقده مع الزمالك في اتحاد الكرة، على خلفية منع النادي الأبيض من القيد بقرار من الاتحاد الدولي لكرة القدم».

وأضاف: «اللاعب كان قريبًا للغاية من الانتقال لصفوف الإسماعيلي، في الساعات الأخيرة من الميركاتو الصيفي، ولكن حدث اختلاف حول تفاصيل التعاقد، وهو ما أدى غلى تعثر الصفقة»، موضحًا: «اللاعب لن يشارك في المباريات حتى يناير المقبل، ولم يتحدد وجهته المقبلة حتى الآن»

وكانت محكمة «كاس» رفضت الطعن المقدم من جانب مسؤولي نادي الزمالك على القرار الصادر من الفيفا بوقف القيد لمدة فترتين على النادي.

وجاء قرار محكمة الكاس برفض طعن الزمالك وتأييد عقوبة منع القيد لمدة فترتين بشكل رسمي على النادي، وبذلك لم يستطع النادي الأبيض قيد الثلاثي عمر كمال عبدالواحد ومحمود شبانة والتونسي حمدي النقاز.