الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأمير عبدالله بن محمد بن عبدالعزيز

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أعلن الديوان الملكي السعودي وفاة الأمير عبدالله بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود بن فيصل آل سعود.

وذكر بيان للديوان الملكي، أوردته وكالة الأنباء الرسمية «واس»، اليوم الأحد: «انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير عبدالله بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود بن فيصل آل سعود».

أضاف: «وسيصلى عليه ــ إن شاء الله- اليوم الأحد الموافق 4 / 3 / 1443 هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض».

ختم البيان: «تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون».