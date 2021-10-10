أبرزهم جورج بيترسون.. بيج رامي يهدي لقب مستر أولمبيا 2021 لهؤلاء (تفاصيل)

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توج المصري الدولي ممدوح السبيعي الشهير بـ بيج رامي بلقب بطولة مستر أولمبيا 2021، التي تستضيفها مدينة أورلاندو في ولاية فلوريدا الأمريكية.

وأهدى بيج رامي اللقب لروح نجم كمال الأجسام الأمريكي، جورج بيترسون، الذي توفي، الخميس الماضي، وكان أحد المنافسين على لقب مستر أولمبيا 2021.

وقال بيج رامي بعد إعلانه بطلا لمستر أولمبيا 2021: «أهدى هذا اللقب لروح جورج لأنه أفنى غمره ليكون بطلا في كمال الأجسام، وأهدي هذا اللقب لروحه».

كما أهدى بيج رامي لقب البطولة لصديقه رضوان، قائلًا: «والده توفي قبل يومين أيضا، ورغم ذلك لم يتركني»، كما أهداه لعائلته ولمدربه وبعض أصدقائه.

وتوفي نجم كمال الأجسام الأمريكي، جورج بيترسون، بشكل مفاجئ، الخميس الماضي، وكان أحد المنافسين على لقب مستر أولمبيا لفئة وزن 212 عن عمر ناهز 37 عاما.

وكان بيترسون أحد الأبطال الأساسيين لعالم كمال الأجسام لعدة سنوات، حيث ظهر في العديد من العروض العالمية بما في ذلك الظهور في بطولة مستر أولمبياد، في 4 مناسبات، منها 3 مرات في فئة كلاسيك فيزيك، قبل الانتقال إلى فئة وزن 212، حتى أنه كان يتوقع أن يعود إلى المسرح الكبير في نهاية هذا الأسبوع، في أولمبياد 2021.

ورفع بيج رامي علم مصر على منصة التتويج، فور إعلان اسمه بطلا لمنافسات الدور النهائي لبطولة مستر أولمبيا 2021.

وحافظ بيج رامي على اللقب للعام الثاني على التوالي، بعد تتويجه بلقب بطولة مستر أولمبيا لأول مرة عام 2020.

وقدم بيج رامي عروضا مميزة في جميع أدوار بطولة مستر أولمبيا 2021.