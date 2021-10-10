80 فيلمًا متنوعًا تعرض خلال فعاليات المهرجان .. «الجونة» السينمائى يستعد لإطلاق دورته الـ5

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«على قدم وساق» تجرى التحضيرات والتجهيزات الخاصة بخامس دورات مهرجان الجونة السينمائى الدولى، التى تنطلق فى الفترة من 14 حتى 22 أكتوبر الجارى، بالغردقة، الدورة التى وصفها مدير المهرجان بأنها استثنائية لعدة أسباب، أولها عرض قرابة 80 فيلما متنوعا لخلق تواصل أفضل بين الثقافات من خلال فن السينما، كما تقرر ارتفاع قيمة الجوائز المقدمة إلى 224 ألف دولار أمريكى، إضافة إلى الجوائز العينية وهى جائزة نجمة الجونة، والشهادات، ويضيف المهرجان فى دورته الجديدة جائزة جديدة تحمل عنوان نجمة الجونة الخضراء المخصصة للأفلام المعنية بقضايا البيئة، ويعرض المهرجان عددًا من الأفلام الكلاسيكية الأيقونية التى حازت إعجاب الجماهير على مدار الزمن، وتواصل منصة الجونة السينمائية دورها فى دعم صناع السينما الشباب وتقدم جوائز بقيمة 250 ألف دولار أمريكى، للمشاريع الفائزة فى مرحلة التطوير والأفلام الفائزة فى مرحلة ما بعد الإنتاج، ويكون ذلك من من خلال برنامجين الأول منطلق الجونة السينمائى، وجسر الجونة السينمائى، اللذين يقدمان الفرص للسينمائيين، للتعلم والمشاركة من خلال جوائز مادية وعينية وورش لصناعة الأفلام وحلقات نقاش وطاولات حوار مستديرة، إضافة إلى محاضرات لخبراء صناعة السينما.

ويتكون برنامج المهرجان من 3 مسابقات رسمية الأولى مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، ومسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، ومسابقة الأفلام القصيرة، والبرنامج الرسمى خارج المسابقة.

ويعرض المهرجان هذا العام 37 فيلما روائيا طويلا بكل أقسام الدورة الخامسة، إضافة إلى 16 فيلما روائيا ضمن المسابقة الرسمية، وفيلمين ضمن أفلام التحريك، ويعرض 15 فيلما وثائقيا من بينها 10 بالمسابقة الرسمية، ويعرض 3 أفلام روائية طويلة عرض عالمى أول، الأفلام المتنافسة فيها تمثل 36 دولة، هى الأردن، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أوكرانيا، إيطاليا، البرازيل، بلجيكا، بولندا، التشيك، جورجيا، الدنمارك، روسيا، سلوفينيا، السويد، سويسرا، الصين، فرنسا، فنلندا، كرواتيا، كمبوديا، كوستاريكا، لاتفيا، لبنان، المجر، مصر، المغرب، المكسيك، السعودية، النرويج، الهند، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليونان.

الأفلام المشاركة بمهرجان الجونة السينمائى

ويعرض المهرجان كذلك 23 فيلما قصيرا، وفيلمين ضمن أفلام التحريك، ويقدم 5 أفلام قصيرة كعرض عالمى أول، وفيلمين كعرض دولى لأول مرة، الأفلام المتنافسة فيها تمثل 22 دولة هى الأرجنتين، الأردن، ألمانيا، إيطاليا، بلجيكا، التشيك، تونس، روسيا، سنغافورة، سويسرا، الصين، فرنسا، فلسطين، كندا، كوسوفو، المجر، مصر، السعودية، المملكة المتحدة، هونج كونج، الولايات المتحدة الأمريكية، اليونان.

ويضم البرنامج الخاص 6 أفلام من 6 دول، هى ألمانيا، بولندا، الدنمارك، سويسرا، فرنسا، النرويج.

إجمالى عدد البلدان الممثلة فى المهرجان 44، العروض العالمية والدولية الأولى فى هذه الدورة 10.

من جانبه، قال انتشال التميمى، مدير المهرجان فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»: «واجهنا العديد من التحديات فى الدورة الرابعة بسبب فيروس كورونا، والوباء، وإجازة إقامة المهرجان بقرار من مجلس الوزراء قبل 45 يوما فقط من موعد انعقاد الدورة، وسابقنا الزمن فى دعوة الضيوف وتنظيم الفعاليات وكان تحديا كبيرا بالنسبة لنا، أن نخرج بالدورة لبر الأمان، ولم نواجه أزمة بسبب حجم الأفلام المعروضة، وقدمنا 65 فيلما فقط فى 2020، بدلًا من 75 فيلما، وهو ما كان سببًا فى تقليل الضغط على صناع المهرجان، وبالتالى من يستطيع برأيى أن يتجاوز مثل تلك التحديات العام الماضى كان سهلا عليه تقديم ومواجهة أى صعوبات فى 2021».

وأضاف: حاولنا الاستفادة من خبرات كل المهرجانات الدولية السابقة، سواء فينسيا أو كان ولوكارنو، وغيرها من المهرجانات الكبرى، التى يتجاوز عمرها 70 عاما، إضافة لمهرجانات عربية فى حجم القاهرة وقرطاج، واستفاد صناع مهرجان الجونة من تجربتهم الذاتية أيضًا، فى ظل توفير الإمكانيات الكافية والخبرات الكبيرة، تحدياتنا فى 2021 كانت مختلفة، لا يزال «كورونا» يخيم على كثير من أنشطة المهرجان، وبسببه اعتذر عدد من الضيوف نتيجة الإجراءات التى تتعلق بظروف العزل لمدة أسبوعين، وهو أمر صعب جدًا لكثير من النجوم لارتباطهم بعقود ومواعيد تصوير، وعلى المستوى الدولى هناك قوانين صارمة فى تصوير الأفلام السينمائية الدولية، التى تشترط على النجوم عدم السفر أو الاختلاط، ورغم ذلك هناك وفود كبيرة من النجوم ستتواجد مع برنامج الأفلام القصيرة عربيًا ودوليًا، والأفلام الوثائقية كذلك، ومعظم الأفلام المسابقة الرسمية، وهناك ممثلون متواجدون ضمن برنامج تكريم كريستوف كيشلوفسكى، لم نعان فى هذا الإطار، وكان تحديا استقطاب عدد كبير من صناع السينما على مستوى العالم، ولدينا قرابة 50 صحفيا دوليا متواجدون.

الأفلام المشاركة بمهرجان الجونة السينمائى

وأوضح: الجونة يتحدى نفسه لكونه مهرجانا كبيرا، بحثًا عن الجديد وهو أمر ليس سهلاً، كنا محظوظين بمسيرة تصاعدية للمهرجان خلقت منه إشعاعًا كبيرًا، دائمًا نسعى للتقدم والابتكار، والدورة الخامسة تضم برنامجا قويا هو الأفضل على مدار كل سنواته، يعتبر الأكثر زخما فى كل المسابقات، وللأسف تواجد عدد كبير من الأفلام العالمية فى المهرجانات سوف يسحب البساط من الأفلام العربية ليس فى الجونة فقط، ولكن فى معظم المهرجانات، سواء البحر الأحمر أو قرطاج أو القاهرة وغيرها، ودائمًا نحرص على وجود 5 أفلام عربية فى مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، و4 فى مسابقة الأفلام الوثائقية، و8 فى مسابقة الأفلام القصيرة، لأن مسابقاتنا دولية، ونعرض هذا العام فيلم «ريش» الحائز على الجائزة الكبرى للجنة تحكيم أسبوع النقّاد، إحدى الفعاليات التى تقام على هامش مهرجان كان السينمائى الفرنسى، ونحرص أن تكون جميع أفلامنا عرضا عالميا فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وسيحضر من صناع الفيلم 15 من صناعه، وكذلك فيلم «أميرة» لمحمد دياب سيشارك من صناعه 25 شخصا، وسوف نعرض 5 أفلام روائية من مهرجانات دولية، ومنها «على صوتك»، «البحر أمامكم»، واستطعنا استيعاب أفضل الإنتاجات العربية، ولدينا فيلمان «عرض عالمى أول» من الوطن العربى فى مسابقة الأفلام الوثائقية، منها فيلم «العودة» لسارة الشاذلى، وفيلم «السجناء الزرق» لزينة دكاش.

وتابع «التميمى»: كذلك نعرض فيلم «كباتن الزعترى» لعلى العربى، وكل هذه الأفلام تؤكد أن البرنامج العربى مميز وساطع، وعلى المستوى الدولى استقطبنا مجموعة بارزة من الأفلام، ونعرض 8 من أهم وأفضل مهرجان كان السينمائى الدولى، ونقدم أفضل الإنتاجات السينمائية الدولية فى الدورة الخامس من «الجونة»، ومنها فيلم «ثانية واحدة» إخراج زانج ييمو، وفيلم «الرجل الذى يريد مشاهدة فيلم تيتانك».

وأوضح «التميمى»: «نكرم هذا العام المخرج الفلسطينى الكبير محمد بكرى وذلك لتاريخه وكونه أحد أهم المخرجين على المستوى العربى، ولم يأت بعد الجدل الذى أثير حول فيلمه (جنين جنين)، لا نعمل وفق ردود الأفعال على الإطلاق، نهتم بدون شك بمساندته ضد الصراع مع الاحتلال الإسرائيلى، وهو ما وضعناه فى عين الاعتبار، المهرجان له دور فنى وثقافى واجتماعى، وننتصر دائمًا للجانب الفنى، مع تكريمات أحمد السقا أو محمد هنيدى أو مى مصرى، وغيرهم، لسنا مؤسسة اجتماعية أو منبرا سياسيا، واهتمامنا يكون بالمناحى الفنى، واختيارنا لمحمد بكرى جاء لاعتباره مخرجا وممثلا مسرحيا وسينمائيا، قدم أفلاما طويلة وقصيرة، صاحب بصمة فى السينما العربية والعالمية والفلسطينية، من أوائل الممثلين العرب الذى شارك فى أفلام عالمية، هو وأبناؤه صالح وآدم وزياد بكرى، لا نأخذ بعين الاعتبار ردود الأفعال، نثق فى اختياراتنا جدًا، نحترم الرأى والرأى الآخر.

وأضاف: محمد بكرى سيحضر فعاليات المهرجان، وحصلنا على كل الموافقات لضمان وجوده، ولم نركز فى عرض فيلمه صاحب الأزمة «جنين جنين».

وعن تفاصيل فيلم الافتتاح قال «انتشال»: «لم يكن هناك فيلم افتتاح، وسوف نعقد مؤتمرًا صحفيًا يوم 13 أكتوبر الجارى، وبخصوص المشاركة العربية هذا العام، حرصنا على مشاركة مساهمة مصرية أوسع كون المهرجان دوليا يقام على أرض مصر، فى الدورة الأولى قدمنا 6 أفلام، ونعتمد على مقولة إن المهرجان لا يصنع الأفلام بل يعرضها فقط، إذا كان هناك إنتاج جيد سنتصارع على عرض تلك الأفلام بمنافسة كبيرة مع مهرجانات القاهرة وقرطاج ومراكش والبحر الأحمر، ونعرض هذا العام 7 أفلام مصرية مهمة جدًا فيلمان منها بالمسابقة الوثائقية، وفيلمان بمسابقة الفيلم الروائى الطويل، وفيلم خارج المسابقة، وفيلمان بمسابقة الأفلام القصيرة، وتعد المشاركة المصرية صاحبة نصيب الأسد فى الدورة الخامسة من المهرجان».

وعن الإقبال الجماهيرى للمهرجان قال: «الحمد لله نحظى بشعبية كبيرة فى الجونة، ويعود ذلك لعدة أسباب أهمها استقطاب كم كبير من نجوم وصناع السينما العالميين والعرب، إضافة لإقامته فى توقيت مناسب، مهرجان دبى ومهرجان أبوظبى لم يصلا إلى شعبية الجونة الذى صار موضع اهتمام السينمائيين والمختصين ورجل الشارع العادى أيضًا، بفضل التليفزيون ووسائل التواصل الاجتماعى».