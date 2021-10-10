الآن.. مواعيد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2021 للعاملين بالدولة (التفاصيل)

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مواعيد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2021، وموعد صرف مرتبات أكتوبر 2021، من الكلمات الأكثر بحًثًا خلال الساعات القليلة الماضية، عبر محرك البحث العالمى «جوجل»، حيث تضع وزارة المالية الخريطة الزمنية لصرف مرتبات أكثر من 7 ملايين موظف بالجهاز الإداري للدولة، عن طريق كتاب دوري، حدد الأيام الخاصة بصرف مرتبات شهر أكتوبر 2021.

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2021

البنوك تقرر إنهاء إجراءات صرف مرتبات شهر أكتوبر 2021 مبكرًا

وتبدأ وزارة المالية باستعدادات صرف مرتبات شهر أكتوبر 2021 لموظفي الجهاز الإداري للدولة، هذا الشهر مبكراً، إذ من المتوقع أن تتسلم البنوك مرتبات شهر أكتوبر 2021 قبيل إجازة المولد النبوي الشريف، الرسمية، يوم الخميس 21 أكتوبر 2021، والتى سيتم ترحيلها من الاثنين الموافق 18 أكتوبر 2021، طبقاً لقرار مجلس الوزراء بترحيل الإجازات التي تأتي في منتصف الأسبوع إلى آخره. لتبدأ هي بصرف مرتبات شهر أكتوبر 2021 بعد يوم واحد من استئناف عمل البنوك بعد عطلة المولد النبوي الشريف وعطلتي الجمعة والسبت الأسبوعيتين.

جدول مواعيد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2021 للعاملين بالدولة:

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2021

حددت وزير المالية، موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2021، على النحو التالى:

مواعيد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2021 - صورة أرشيفية

1- صرف مرتبات شهر أكتوبر 2021، للعاملين في 33 وزارة وهيئة، يوم الأحد 24 أكتوبر.

2- ثم بدء صرف مرتبات 20 وزارة وهيئة، يوم الاثنين 25 أكتوبر.

3- ثم بدء صرف مرتبات 13 وزارة وهيئة، يوم الثلاثاء 26 أكتوبر.

4- يتم صرف مرتبات شهر أكتوبر 2021، لجميع الوزارات والجهات الأخرى، والمتخلفين عن الصرف في مواعيدهم، يومي الأربعاء 27 والخميس 28 أكتوبر 2021.

جدول مواعيد صرف مرتبات شهر أكتوبر2021

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2021

وتحرص وزارة المالية على توزيع الموظفين على أكثر من يوم لمنع التزاحم والتكدس، أمام مصادر الصرف مثل مكاتب البريد أو من ماكينات الصرف الآلى، وتنفيذًا لإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

مرتبات شهر أكتوبر 2021

الخريطة الزمنية لصرف مرتبات أكتوبر 2021

وبحسب الكتاب الدوري الذي أصدرته وزارة المالية،يتم تقسيم الجهات والوزارات على مواعيد صرف مرتبات أكتوبر 2021، وفقًا للتالى:

أولًا- صرف مرتبات شهر أكتوبر 2021 يوم الأحد 24 أكتوبر :

وزارة التموين.

وزارة الصحة.

وزارة القوي العاملة.

وزارة النقل.

وزارة الهجرة.

وزارة السياحة.

وزارة البترول.

وزارة التضامن.

جدول مواعيد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2021

ثانًا: صرف مرتبات شهر أكتوبر 2021، في يوم 25 أكتوبر، لموظفي الوزارات التالية:

مواعيد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2021

وزارة الداخية.

وزارة الإسكان.

وزارة الثقافة.

وزارة الآثار.

وزارة الأوقاف.

وزارة التجارة والصناعة.

وزارة الطيران المدني.

جدول مواعيد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2021

ثالثًا: صرف مرتبات شهر أكتوبر 2021، يوم 26 أكتوبر، لموظفي الوزارات التالية:

وزارة العدل.

وزارة التخطيط.

وزارة الكهرباء.

وزارة التربية والتعليم.

وزارة الاستثمار.

وزارة التعاون الدولي.

وزارة الشباب والرياضة.

وزارة الموارد المائية.

وزارة الزراعة.

موعد مرتبات شهر أكتوبر 2021

يُذكر أن قطاع الحسابات بوزارة المالية يقوم بالإعلان كل 3 شهور، في كتاب دوري المواعيد المخصصة لصرف رواتب الموظفين، التابعين للجهاز الإداري للدولة في كافة الوزارات والهيئات والمؤسسات، حيث يتم توزيعهم على عدد من الأيام لمنع التزاحم والتكدس أمام ماكينات الصرف الآلي، وفي مكاتب البريد المختلفة خاصة في ظل جهود الدولة، لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.