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أحمد ناجي ينتقد عصام الحضري بسبب حراس

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أحمد ناجي ينتقد عصام الحضري بسبب حراس المنتخب أحمد ناجي ينتقد عصام الحضري بسبب حراس

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انتقد أحمد ناجي، مدرب حراس مرمى منتخب الأسبق وسموحة الحالي، عصام الحضري، مدرب حراس ، وذلك بعد تصريحه الأخير عن حراس المنتخب.

وقال أحمد ناجي، في تصريحات تلفزيونية: «عصام الحضري أخطأ في الفترة الماضية بعدما أخبر الرباعي محمد الشناوي ومحمد أبوجبل ومحمد بسام ومحمد صبحي، بأنهم سيكونون مع الفراعنة في المعسكرات المقبلة».

وأضاف: «لا يجوز للحضري أن يقول للشناوي وأبوجبل وبسام وصبحي إن شاء الله سنكون سويا في الفترة القادمة»، مضيفًا: «لا يجب على الحضري أن يتجاهل باقي حراس المرمى والاعتماد على هذا الرباعي فقط».

وأشار: «الحضري أخطأ أيضًا بعدما طلب من محمد الشناوي عدم التمرين قبل مباراة ليبيا في تصفيات ».

وأوضح أنه كان يجب على مدرب حراس المنتخب رؤية الشناوي في الملعب بعد إصابته وعدم الطلب منه عدم التمرين.

المصرى اليوم

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