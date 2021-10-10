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قال محمود عبدالرحيم «جنش» حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك والمعار لصفوف فريق فيوتشر إف سي، الصاعد حديثًا للدوري الممتاز، إن النادي الأبيض لم يقف بجواره وقت تعرضه للإصابة بقطع في وتر أكيليس، أثناء بطولة أمم افريقيا 2019.

وقال جنش، في تصريحات تلفزيونية: «عندما تعرضت للإصابة، مكانش معايا أي (فلوس)، حيث لم أحصل على أي مقابل مالي من النادي لفترة طويلة»، مضيفًا: «اتحاد الكرة تكفل بعلاجي، ولكن كنت أتحمل أنا أيضًا بعض تكاليف العلاج الإضافية، لأن هدفي وقتها هو العودة سريعًا للملاعب، وكنت أخجل أن أطلب تلك الأموال».

وأضاف: «وقتها فكرت أنني يجب أن أدخر أموال من كرة القدم، لأنني عشت ظروف صعبة»، مشيرًا: «أعلى عقد لي مع نادي الزمالك كان 5 ملايين جنيه، وهذا في العقد الأخير لي مع النادي الأبيض».

وتابع: «خلال 11 عامًا كنت أتقاضى في الزمالك أقل مما يتقاضاه أغلب لاعبي الفريق حاليا في عام واحد، عقدي كان 150 ألف ثم 300 ألف ثم 350 ألف ثم 400 ألف ثم 450 ألف، وقبل التجديد الأخير أعلى مبلغ حصلت عليه كان 2 مليون و200 ألف».

وأوضح: «لا يزال لي مستحقات لدى النادي، وعند رحيلي قالوا (سوف تحصل عليها عندما يحصل لاعبو الفريق على مستحقاتهم)، لكن ذلك لم يحدث».

وأشار: «في تجديد عقدي الأخير مسؤولي الزمالك (لعبوا) في العقد، جددت مقابل مبلغ معين، لكنهم خفضوه جدا وأزالوا الكثير من البنود، لم أتخيل أن يفعلوا معي ذلك، بل وسجلوا العقد في اتحاد الكرة».

وأكمل: «لو كان النادي يريد مساعدتي كان يجب ألا يتلاعب في العقد، كان هناك 3 نسخ، منها النسخة التي ذهبت إلى اتحاد الكرة، والنسخة التي كان يجب تعديلها لم تكن موجودة، ولم أصرح بذلك حتى لا يتعرض إداري النادي للأذى، وفي النهاية أنا من تأذيت».