نهائي مستر أولمبيا 2021 بمشاركة 3 مصريين (بث مباشر)

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

انطلقت منافسات الدور النهائي من بطولة مستر أولمبيا 2021 بمشاركة البطل المصري وحامل اللقب، ممدوح السبيعي الشهير بـ بيج رامي في فئة الوزن المفتوح.

ويشارك في هذه الفئة وفي نهائي مستر أولمبيا 2021 الثنائي المصري: حسن مصطفى ومحمد شعبان، بينما شارك المصري الرابع أحمد الورداني في فئة الـ212.

يمكنكم مشاهدة البث المباشر لمنافسات نهائي مستر أولمبيا 2021 عبر .

وبدأت منافسات بطولة مستر أولمبيا 2021 في 7 أكتوبر الجاري، بإقامة مؤتمر صحفي تحدث فيه الأبطال المشاركون عن آخر استعداداتهم، وأكد فيه البطل بيج رامي أنه قادم لهزيمة نفسه بعد حصوله على المركز الأول في النسخة الماضية.

تقام منافسات بطولة مستمر أولمبيا 2021 في مركز المؤتمرات التابع لمقاطعة أورانج بمدينة أورلاندو التي تقع في ولاية فلوريدا الأمريكية.

وبدأت أحداث اليوم الأخير في تمام الواحدة صباح اليوم الأحد، إذ تقام منافسات فئة الكلاسيك فيزيك والسيدات، بينما سيكون الختام مع منافسات الوزن المفتوح بمشاركة بيج رامي المرشح الأول للفوز بالمسابقة لهذا العام.

وقدم بيج رامي عرضاً مميزاً في اليوم الأول، حيث كان على رأس أفضل 6 لاعبين في العروض التي قدمها كلا منهم، وأثبت أنه قادم لحصد اللقب، رغم تواجد العديد من من منافسيه على رأسهم الأمريكي براندون كيري، والإيراني هادي شوبان، والغاني ويليام بوناك.