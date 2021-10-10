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دخل محمود عبدالرحيم «جنش»، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك والمعار لصفوف فيوتشر إف سي، الصاعد حديثًا للدوري الممتاز، في نوبة بكاء، وذلك بسبب الطريقة التي رحلة بها عن النادي الأبيض، مؤكدًا أنه لا يستحق أن يرحل بتلك الطريقة.

وقال جنش، في تصريحات تلفزيونية: «ضيعت عمري في نادي الزمالك، وعملوا معايا حاجات مش كويسة، ولم أر أي شخص وقف بجواري في أزمتي، إلى الأن مش مصدق ما فعله الزمالك معي».

وأضاف: «لماذا النادي يصور للجمهور أنني فعلت (جناية) وأنني لم أخدمه؟»، مضيفًا: «بالتأكيد أخطأت أنا (مش ملاك)، ولكن ليس بالطريقة التي صوروها للجماهير».

وتابع: «علي ماهر، المدير الفني لنادي فيوتشر، تحدث معي للانضمام للفريق وقال لي (انسي اللي بيتقال، أنا عارف إنك لم تفعل ذلك، أنا مستنيك)».