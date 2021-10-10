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محمود شبانة: مستمر مع حتى الميركاتو الشتوي

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محمود شبانة: مستمر مع الزمالك حتى الميركاتو الشتوي محمود شبانة: مستمر مع حتى الميركاتو الشتوي

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قال محمود شبانة، لاعب نادي ، إنه حزين لعدم انتقاله إلى الإسماعيلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وأضاف محمود شبانة، في تصريخات تليفزيونية: «الإسماعيلي تفاوض معي على كافة التفاصيل، ولكن حدث متغيرات أفسدت الصفقة قبل ساعتين من غلق القيد».

وأكمل: «يحيي الكومي أبلغني أنه سيتحمل قيمة الصفقة فقط لكن مستحقاتي يتحملها الاسماعيلي، ومستمر مع الزمالك حتى الانتقالات الشتوية في يناير المقبل».

وأتم: «كنت أتمنى المشاركة منذ بداية الموسم، حتى تكون أمامي فرصة للعب مع في كاس العرب».

المصرى اليوم

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