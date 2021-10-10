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حبس عاطل بتهمة حيازة مخدرات وسلاح أبيض في القناطر الخيرية

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حبس عاطل بتهمة حيازة مخدرات وسلاح أبيض في القناطر الخيرية حبس عاطل بتهمة حيازة مخدرات وسلاح أبيض في القناطر الخيرية

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قررت نيابة القناطر الخيرية حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة حيازة مخدرات وسلاح أبيض، وطلبت النيابة تحريات مباحث مركز القناطر حول الواقعة وإرسال حرز المضبوطات للمعمل الجنائى.

وكانت معلومات وردت لرئيس مباحث مركز شرطة القناطر تفيد قيام عاطل بالاتجار في المخدرات على نطاق واسع.

تم عرض المعلومات على مدير أمن القليوبية وتوصلت التحريات إلى أن المتهم سبق اتهامه في 4 قضايا مخدرات وسرقة وأنه يتخذ منزلة وكرا لممارسة نشاطة وعقد صفقات المخدرات.

وبعد استصدار إذن من النيابة العامة ألقى القبض على المتهم ويدعى «أم د» 43 سنة عاطل وبحوزته كيلو جرام أستروكس و500 جرام بودر و94 قرص مخدر عبارة عن أبتريل وترامادول وسلاح أبيض «كتر» ومبلغ مالى وتم التحفظ على المضبوطت وتحرر المحضر اللازم.

المصرى اليوم

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