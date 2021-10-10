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جنش: «ضيعت عمري في .. والنادي تخلى عني في أزمتي»

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جنش: «ضيعت عمري في الزمالك.. والنادي تخلى عني في أزمتي» جنش: «ضيعت عمري في .. والنادي تخلى عني في أزمتي»

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أعرب محمود عبدالرحيم جنش، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي والمعار لصفوف فيوتشر إف سي، عن حزنه الشديد بسبب الطريقة التي رحل بها عن النادي الأبيض.

وقال جنش، في تصريحات تلفزيونية: «صعبان على اللي عملته مع الزمالك خلال السنوات الماضي، وعدم افتعال أي مشاكل داخل الفريق، وفي النهاية لم أجد التقدير المناسب من النادي، وأرحل بتلك الطريقة السيئة».

وأكمل: «عندما استبعدني كارتيرون، المدير الفني للفريق من معسكر مباراة سيراميكا كليوباترا، أخطر أحد إداري الفريق يبلغ مسؤولي الأمن بعدم ركوبي الأتوبيس للذهاب للمباراة مع الفريق».

وواصل: «الزمالك لم يقف معي في أزمتي مع كارتيرون، لماذا لم يحدث تحقيق في مشادتي معه؟»، مضيفًا: «ما أستاهلش اللى حصل معايا في الزمالك، خاصة انني تحملت الكثير من أجل النادي وضيعت عمري داخله».

المصرى اليوم

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