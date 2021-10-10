«تعبي راح لحد تاني وزعقت له جامد».. جنش يكشف كواليس خلافه مع كارتيرون

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كشف محمود عبدالرحيم «جنش» حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، والمعار لصفوف فيوتشر إف سي لمدة موسم، عن كواليس خلافه مع الفرنسي، باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأبيض.

وقال جنش، في تصريحات تلفزيونية: «عقب معسكر برج العرب في الأسابيع الأخيرة للدوري، شاركت بشكل أساسي، وفوجئت بعد ذلك باستبعادي من مباراة وادي دجلة، تحدثت بعد المباراة مع كارتيرون، وأكد لي أنه كان يرغب في إراحتي مثل باقي اللاعبين، وتفهمت وجهة نظره»، مضيفًا: «الاتفاق في البداية مع المدرب الفرنسي أن الحارس الذي يشارك بشكل أساسي سيلعب بصفة مستمرة، ولو كان الحارس الذي يشارك غير موفق والفريق يفوز يستمر في اللعب».

وأضاف: «كارتيرون أخطرني عن طريق مدرب حراس المرمى، بإبعادي عن المشاركة أساسيًا في مباراة سيراميكا كليوباترا، ذهبت لغرفة المدير الفني لمعرفة أسباب استبعادي من المباراة، فقالي (مفيش أسباب هو كدة)، ولكن أصريت على معرفة أسباب استبعادي، فقال لي (أنت أكثر حارس شارك منذ تولي تدريب الفريق)، وأكدت له (هذا بسبب ظهوري بمستوى مميز، وليس بسبب مساعدتك لي، بالعكس أنت جيت على كتير، أنت مش عاوز تساعدني وعاوز تعطي تعبي لشخص آخر، وأنا لن أقبل بذلك)».

وتابع: «لم أتجاوز في حق كارتيرون، ولكنني أخطرته بالحقائق»، مضيفًا: «صوتي علي على المدرب وزعقت له جامد، لأنه قالي (أنا مش عاوزك وأنت مش معايا تاني)، وأنا قولتله (مش عاوز ألعب معاك تاني، ولكنني لست متعاقد معك أنا متعاقد مع النادي».

وواصل: «تواصلت مع حسين السيد، المشرف العام على فريق الكرة، وأكد لسي أنه سيتم عمل تحقيق لكل شخص لواحدة، ولكني رفضت حيث طلبت حضور المدرب والمترجم الذي كان متواجد معنا في الغرفة».