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إيهاب أمين: الأهلي لا يبخل علينا بالمكافآت.. و3 ملايين جنيه أعلى عقد في الفريق

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إيهاب أمين: الأهلي لا يبخل علينا بالمكافآت.. و3 ملايين جنيه أعلى عقد في الفريق إيهاب أمين: الأهلي لا يبخل علينا بالمكافآت.. و3 ملايين جنيه أعلى عقد في الفريق

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قال إيهاب أمين، لاعب كرة السلة بالنادى الأهلى وأفضل لاعب في البطولة العربية، إن أحمد مرعى أول مدرب اكتشفه ومنحه الفرصة وله فضل كبير عليه وتعلم منه الكثير.

وقال إيهاب أمين، في تصريحات تلفزيونية: «مجلس الأهلى برئاسة الخطيب لم يتحدث معنا بشأن المكافأت، لكن المجلس لا يبخل على اللاعبين بأى مكافآت، خاصة أن الموسم الحالى هناك بطولات كثيرة تنتظر الفريق».

وأشار إلى أن أعلى عقد لفريق الاهلى قيمته من 2.5 مليون جنيه إلى 3 ملايين وهو رقم يحصل عليه 3 أو 4 لاعبين في الفريق، لكن المتوسط بين اللاعبين مليون ونصف المليون في الموسم الواحد.

وتوج الفريق الأول لكرة السلة «رجال» بالنادي الأهلي، بلقب البطولة العربية للأندية التي يستضيفها نادي الاتحاد السكندري، بعدما فاز على فريق الكويت الكويتي في اللقاء النهائي الذي اقيم مساء السبت، بنتيجة (78-66).

المصرى اليوم

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