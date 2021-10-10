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أكد المحامي الإيطالي سلفاتوري تشيفالي، المكلف بقضايا نادي الزمالك في «فيفا»، أن قضية النادي الأبيض ضد محمود عبدالمنعم كهربا، جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مازالت في فترة المداولة.

وقال سلفاتوري تشيفالي، في تصريحات تلفزيونية: «توليت قضية الزمالك ضد كهربا، من الصفر، والقضية مازالت في فترة المداولة، وكسبنا القضية الأولى، واللاعب استأنف على العقوبة».

وأضاف: «كهربا خرق تعاقده مع الزمالك، لذلك سيحصل النادي الأبيض على تعويض مالي»، موضحًا :«أتوقع صدور حكم نهائي من الفيفا في قضية الزمالك وكهربا، في ديسمبر أو يناير المقبلين».

وعن قضية التونسي حمدي النقاز، قال: «توليت القضية، بعد حكم (فيفا)، الزمالك كان يتوجب عليه دفع بعض المستحقات المتأخرة لحمدي النقاز، وهو ما أدى إلى خسار القضية أمام الفيفا».