وكيل النقاز يكشف تفاصيل انتقاله إلى أهلي جدة

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كشف محمد حبشي، وكيل أعمال التونسي حمدي النقاز، تفاصيل انتقال اللاعب إلى صفوف أهلي جدة السعودي بعد فشل انضمامه إلى نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وكان الزمالك فشل في التعاقد مع حمدي النقاز بسبب مشكلة القيد التي تعرض لها النادي وعدم إمكانية قيده في قائمة الفريق، لينتقل اللاعب إلى صفوف أهلي جدة لمدة موسم في صفقة انتقال حر.

وقال محمد حبشي في تصريحات تلفزيونية: «النقاز انتقل إلى أهلي جدة كلاعب حر، والترتيبات القانونية تم تنظيمها مع الزمالك».

وأضاف: «النقاز ليس مسجلًا في الزمالك، لذلك لا يستطيع النادي إعارته، ولكن تم الاتفاق بين اللاعب والنادي على أن يلعب موسمًا في أهلي جدة ثم يعود للقلعة البيضاء»، مضيفًا: «الأمور المالية ما بين النقاز والزمالك انتهت، ولا توجد أي أزمة في هذا الشأن».