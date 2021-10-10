★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

اختتمت مساء السبت، مباريات الجولة السابعة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال قطر 2022.

المنتخب الصربي استغل غياب المنتخب البرتغالي عن اللعب في هذه المرحلة وأعتلى صدارة المجموعة الأولى بعد الفوز بنتيجة 1-0 خارج قواعده على منتخب لوكسمبورج.

وفي نفس المجموعة، حقق منتخب إيرلندا فوزه الأول بالتصفيات (مباراته السادسة) بعد أن تغلب خارج قواعده على منتخب أذربيجان بنتيجة 3-0.

في المجموعة الثانية، حقق المنتخب السويدي فوزًا كبيرًا على منتخب كوسوفو بنتيجة 3-0 ليصبح على بعد نقطة من المتصدر، المنتخب الإسباني، مع لعب المنتخب السويدي لمباراة أقل من لا روخا.

وحقق المنتخب اليوناني فوزه الثاني في المجموعة بعد تغلبه خارج قواعده على منتخب جورجيا بنتيجة 2-0، ليستمر في حسابات التأهل بعد ان ارتفع رصيده إلى 9 نقاط في المركز الثالث، على بعد 3 نقاط من المركز الثاني.

وفي المجموعة الثالثة، حقق منتخب سويسرا الفوز بنتيجة 2-0 على منتخب أيرلندا الشمالية ليرتفع رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثاني، على بعد ثلاث نقاط من المتصدر، منتخب إيطاليا، والذي لعب مباراة أزيد.

وسقط المنتخب البلغاري بشكل مفاجئ خارج قواعده بنتيجة 3-1 ضد منتخب ليتوانيا الذي حقق فوزه الأول بالمجموعة.

وفي المجموعة الرابعة، انهى المنتخب الأوكراني سلسلة التعادلات وحقق الفوز اخيرًا بعد ان تغلب خارج قواعده على منتخب فنلندا بنتيجة 2-1، محققًا فوزه الأول بالتصفيات بعد 5 جولات متتالية انتهت بالتعادل.

وأرتقى المنتخب الأوكراني للمركز الثاني خلف المنتخب الفرنسي بفارق 4 نقاط.

وحقق منتخب البوسنة فوزه الأول هو الأخر في المجموعة والذي تحقق على حساب منتخب كازاخستان بنتيجة 2-0، ليرتقي إلى المركز الثالث برصيد 6 نقاط، وعلى بعد نقطتين من المنتخب الأوكراني.

في المجموعة الخامسة، أهدر منتخب التشيك تقدمه 2-1 وتعادل بنتيجة 2-2 ضد منتخب ويلز في نتيجة رفعت رصيد المنتخبين إلى 8 نقاط، على بعد الضعف من النقاط عن المتصدر، منتخب بلجيكا (16 نقطة).

وحقق منتخب إستونيا فوزه الأول في التصفيات بعد تغلبه بنتيجة 2-0 على منتخب بيلاروسيا، ليرتقي إلى المركز الرابع برصيد 4 نقاط.

وفي المجموعة السادسة، واصل المنتخب الدنماركي انطلاقته المثالية محققًا فوزه السابع على التوالي في المجموعة، والذي تحقق خارج القواعد بنتيجة 4-0 ضد منتخب مولدوفا.

ورفع منتخب الدنمارك سجله التهديفي في التصفيات إلى 26 هدفًا ليكون أفضل سجل تهديفي له على الإطلاق في تاريخ مشاركاته بتصفيات أوروبا المؤهلة للمونديال (رقمهم السابق كان 24 هدفًا في تصفيات مونديال 2018)

ولم يتلقى المنتخب الدنماركي أي أهداف في جميع مباريات المجموعة (7) حتى الأن ليصبح ثاني منتخب في تاريخ تصفيات أوروبا المؤهلة للمونديال الذي لا يستقبل أي اهداف في أول 7 مباريات من التصفيات بعد منتخب صربيا ومونتنيجرو في تصفيات مونديال 2006.

وحقق منتخب النمسا الفوز على منتخب جزر الفارو بنتيجة 2-0، ليستمر في حسابات التأهل بعد أن رفع من رصيده إلى 10 نقاط في المركز الرابع، بفارق 4 نقاط عن المركز الثاني.

وأستمر المنتخب الهولندي في نتائجه الجيدة مع المدرب لويس فان خال وحقق الفوز خارج القواعد على منتخب لاتفيا بنتيجة 1-0، في مباراة جعلت منتخب الطواحين ينفرد بالصدارة برصيد 16 نقطة، بفارق نقطتين عن منتخب النرويج الذي تعادل خارج قواعده بنتيجة 1-1 مع المنتخب التركي.

وأستمر ممفيس ديباي في تألقه الدولي وصنع هدف منتخب الطواحين في المباراة، ليكون نجم برشلونة قد اشترك في تسجيل 18 هدفًا مع المنتخب الهولندي خلال عام 2021 (سجل 12 وصنع 6).

وفي نفس المجموعة، حقق منتخب الجبل الأسود الفوز على منتخب جبل طارق بنتيجة 3-0.

وفي المجموعة الثامنة، استمر الصراع الكرواتي الروسي على الصدارة بعد فوز المنتخبين على قبرص وسلوفاكيا على التوالي بنتيجتي 3-0 و1-0.

وأستقر المنتخبان في صدارة الترتيب برصيد 16 نقطة، في حين حافظ منتخب سلوفينيا على أمله في التأهل بعد أن حقق الفوز على منتخب مالطا بنتيجة 4-0، ليرتقي إلى المركز الثالث بفارق 6 نقاط.

وفي المجموعة التاسعة، حافظ منتخب إنجلترا على الصدارة بعد فوز كبير خارج القواعد بنتيجة 5-0 على مضيفه، منتخب اندورا.

و لم يُهزم منتخب إنجلترا في اخر 17 مباراة في جميع المسابقات (فاز 14 وتعادل 3، المباراة التي حُسمت بركلات الترجيح تصنف على أنها تعادل)، وهي أطول سلسلة لا هزيمة لهم منذ الفترة بين سبتمبر 1988 إلى مايو 1990 (17 ايضًا)

وفي نفس المجموعة، استمر منتخبي ألبانيا وبولندا في مطاردة الأسود الثلاثة، فحقق الأول الفوز على منتخب المجر ليرتفع رصيده إلى 15 نقطة على بعد 4 نقاط من الصدارة، في حين حقق المنتخب البولندي فوزًا مريحًا بنتيجة 5-0 على منتخب سان مارينو.

وفي المجموعة العاشرة والأخيرة، استمر المنتخب الألماني في نتائجه الجيدة مع المدرب هانز فليك، وحقق فوزًا صعبًا على منتخب رومانيا بنتيجة 2-1، ليرتفع رصيده إلى 18 نقطة في صدارة الترتيب بفارق 6 نقاط كاملة عن أقرب الملاحقين.

وسجل سيرجي جنابري هدف من هدفي المنتخب الألماني ليرفع من سجل أهدافه الدولي إلى 20 هدفًا في 30 مباراة، ليصبح أول لاعب يصل إلى هذا السجل التهديفي في هذا العدد من المباريات أو أقل مع منتخب الماكينات، منذ أوليفر بيرهوف في عام 1998 (20 مباراة).

واستعاد منتخب مقدونيا الشمالية نغمة الإنتصارات بعد أن هزم منتخب ليختينشتين بنتيجة 4-0، ليرتفع رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثاني.

وتعادل منتخبي أيسلندا وأرمينيا بنتيجة 1-1، ليخسر المنتخب الأرميني مركزه الثاني ويتراجع للمركز الثالث برصيد 12 نقطة.