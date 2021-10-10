مصاريف المدارس الحكومية والفئات المعفاة

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يبحث الكثير من أولياء الامور عن مصاريف المدارس هذا العام، وبحسب قرار وزارة التربية والتعليم برقم 119 لسنة 2021، بشأن مصاريف المدارس 2021- 2022 كل المراحل.

توضح لكم بوابة «المصري اليوم» مصروفات المدارس لهذا العام:

مصروفات المدارس الحكومية

مصاريف المدارس لمرحلة رياض الأطفال- 305 جنيه.

مصاريف المدارس للصف من الأول وحتى الرابع الابتدائي 305 جنيه.

مصاريف المدارس للصفين الرابع والخامس الإبتدائي 205 جنيه.

مصاريف المدارس للصف لكافة صفوف المرحلة الإعدادية 205 جنيه.

مصاريف المدارس للصف الأول الثانوي العام 520 جنيه.

مصاريف المدارس للصفين الثانى والثالث الثانوى العام 505 جنيه.

مصاريف المدارس للصف الأول الثانوي الفني بأنواعه 220 جنيه.

مصاريف المدارس للصفين لثانى والثالث الثانوى الفني بأنواعه 205 جنيه.

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موعد بدء العام الدراسي

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن موعد بدء الدراسة للعام الدراسي، والتى تبدأ يوم السبت 9 أكتوبر 2021، وتنتهى يوم الخميس 16 يونيو 2022.

موعد إجازة نصف العام الدراسي

وتبدأ إجازة نصف العام الدراسي يوم السبت الموافق 5 فبراير 2022 وتستمر أسبوعين وتنتهي يوم الخميس 17 فبراير 2022.

ويبدأ الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق 9 أكتوبر 2021 ويستمر 93 يومًا حتى يوم 13 فبراير 2022.

ويبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم 19 فبراير 2022 ويستمر 97 يومًا حتى يوم 9 يونيو 2022.

الفئات المعفاة من مصروفات المدارس الحكومية 2021

وأعلنت وزارة التربية والتعليم، عن الفئات الطلابية المعفاة من مصاريف المدارس الحكومية 2021.

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الفئات المعفاة من مصاريف المدارس

وتضمنت الفئات المعفاة من مصاريف المدارس الحكومية 2021 ما يلي:

أبناء شهداء ثورة يناير. «من الفئات المعفاة من مصاريف المدارس»

وأبناء الأسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي والمساعدات ومعاش التضامن الاجتماعي. «من الفئات المعفاة من مصاريف المدارس»

الطلاب يتامى الأب. «من الفئات المعفاة من مصاريف المدارس»

الطلاب الملتحقين بدور الرعاية الاجتماعية. «من الفئات المعفاة من مصاريف المدارس»

أبناء المرأة المعيلة ومهجورة العائل والمطلقة. «من الفئات المعفاة من مصاريف المدارس»

أبناء المكفوفين. «من الفئات المعفاة من مصاريف المدارس»

ذوي الاحتياجات الخاصة وأبناء ذوى الاحتياجات الخاصة. «من الفئات المعفاة من مصاريف المدارس»

أبناء الذكور المفرج عنهم من السجون حديثًا غير القادرين بدون دخل ثابت. «من الفئات المعفاة من مصاريف المدارس»

أبناء مصابي الثورة بعد تقديم المستندات الدالة على ذلك. «من الفئات المعفاة من مصاريف المدارس»

طلاب مدارس حلايب والشلاتين وأبورمادة، وشمال سيناء ومدارس التربية الخاصة. «من الفئات المعفاة من مصاريف المدارس»

طلاب مدارس الفصل الواحد ومدارس التعليم المجتمعي والمدارس الصديقة للفتيات، المدارس الصديقة للأطفال في ظروف صعبة والمتحررين من الأمية الملتحقين بالمدارس. «من الفئات المعفاة من مصاريف المدارس«

وقررت وزارة التعليم تخفيض مصروفات المدارس الحكومية 2021، بنحو 50%، لأبناء العاملين بالتربية والتعليم سواء في الخدمة أو على المعاش بمختلف مراحل التعليم.