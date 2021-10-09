أخبار عاجلة

باسيل: التيار الوطني الحر سيتصدى لمن يحاولون عرقلة التحقيق في انفجار مرفأ بيروت -
إطلالة جريئة لـ أروى جودة في ثالث أيام مهرجان الجونة السينمائي -
أستاذ قانون دستوري : المرزوقي يرتكب عملًا عدوانيًا ضد الدولة يحرمه من راتبه الشهري -
"الأمن العام" ينفّذ حملة ميدانية شاملة لضبط الشاحنات المخالفة -
"ماكرون" يعترف بارتكاب فرنسا مجزرة الجزائريين.. ويندد بجرائم لا مبرر لها -
الْتقى عددًا من المسؤولين.. رئيس اتحاد الكرة الطائرة يشارك في اجتماع الاتحاد الدولي -
جبران باسيل: التحقيق في انفجار مرفأ بيروت يجب ألا يتوقف -
فلسطين تسجل 270 إصابة و9 وفيات جديدة بفيروس كورونا -
دينا الشربيني تهنئ أحمد السقا على تكريمه بمهرجان الجونة: «أيقونة السينما المصرية» -
على رأسهم صلاح.. أعظم 5 لاعبين أفارقة في تاريخ الدوري الإنجليزي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

هل ارتفاع مكاتب الاستقدام أجبر الكثير على استخدام العمالة المنزلية المخالفة؟

Print
هل ارتفاع أسعار مكاتب الاستقدام أجبر الكثير على استخدام العمالة المنزلية المخالفة؟ هل ارتفاع مكاتب الاستقدام أجبر الكثير على استخدام العمالة المنزلية المخالفة؟

هل ارتفاع أسعار مكاتب الاستقدام أجبر الكثير على استخدام العمالة المنزلية المخالفة؟

قال مواطنون لـ"سبق" إن "مكاتب الاستقدام المتوافرة حاليًا في المدن توجد لديها عمالة منزلية بمهن (خادمة) و(سائق)، ومنهم من يجيد العمل، ومنهم من يحتاج إلى تدريب، لكن المشكلة تدور في طريقة التعاقد؛ إذ نعاني من المبالغ الطائلة التي يفرضها أصحاب المكاتب علينا، إضافة إلى بنود العقد التي منها دفع راتب شهري عالي الثمن".

وأضافوا بأن "الراغب في الحصول على عامل أو عاملة منزلية عليه توقيع عقد مع المكتب بقيمة نعتبرها عالية جدًّا، ومُبالَغ فيها؛ إذ إن قيمة العقد فقط لمدة شهر تقدر بـ 3 آلاف ريال، ولمدة ثلاثة أشهر بـ 8 آلاف ريال، ولمدة ستة أشهر بـ 15 ألف ريال، ولمدة سنة بـ 27 ألف ريال، ولمدة سنتين -وهي الحد الأعلى للتعاقد- بـ 52 ألف ريال. يُضاف على ذلك راتب شهري تُقدر قيمته بـ 2500 ريال شهريًّا، وهذا شرط ملزم وفق بنود العقد".

وأشاروا إلى أن "سبب ارتفاع مكاتب الاستقدام هو ما أجبر الكثير على استخدام العمالة المنزلية المخالفة، الذين تصل رواتبهم إلى 1000 ريال في الأوقات العادية، وتزيد غالبًا في شهر رمضان إلى 2500 ريال، ولا توجد أي مبالغ أخرى كالتي يفرضها أصحاب المكاتب".

وأكدوا أن جميع المواطنين متعاونون مع ما تصدره الجهات المختصة من أوامر وتعليمات بعدم إيواء العمالة المخالفة، أو نقلهم، أو تقديم المساعدة لهم، وأنهم على أتم الاستعداد لتقديم البلاغات ضد كل مخالف إنفاذًا لتوجيهات وزارة الداخلية.

وطالب المواطنون الجهات المشرفة على مكاتب الاستقدام بضرورة التدخل لإنهاء معاناتهم مع قيمة العقود والرواتب الشهرية المبالَغ فيها، مبينين أن الضرورة القصوى هي التي تضطرهم للبحث عن العمالة المنزلية لمساعدتهم في حياتهم اليومية، وخدمة كبار السن الذين يحتاجون لرعاية دائمة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
أسعار الذهب اليوم فى مصر مساء السبت 16-10-2021

أسعار الذهب اليوم فى مصر مساء السبت 16-10-2021

أسعار الذهب في الكويت اليوم السبت 16-10-2021

أسعار الذهب في الكويت اليوم السبت 16-10-2021

انخفاض أسعار الذهب في الأردن اليوم السبت 16-10-2021

انخفاض أسعار الذهب في الأردن اليوم السبت 16-10-2021

كيلو الجزر يصل إلى 13 جنيه.. تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة اليوم

كيلو الجزر يصل إلى 13 جنيه.. تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة اليوم