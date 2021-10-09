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رئيس "هيئة الأركان العامة" يشهد تخرُّج طلبة الأكاديمية العسكرية الباكستانية

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أكد عمق العلاقات التاريخية التي تربط البلدَيْن خاصة في الجانب العسكري والدفاعي

رئيس

نيابة عن الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع، شهد اليوم رئيس هيئة الأركان العامة، الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، حفل تخريج طلبة الأكاديمية العسكرية الباكستانية بجمهورية باكستان الإسلامية بصفته ضيف الشرف؛ وذلك بناء على دعوة من قائد الجيش الباكستاني، الفريق الأول الركن قمر جاويد باجوه، يرافقه عدد من كبار ضباط القوات المسلحة.

وتم استعراض طابور العرض، وتوالت فقرات الحفل بتسليم راية "قائد أعظم" من الرقيب السلف إلى الرقيب الخلف، وسُلّمت الجوائز لأوائل الطلبة الخريجين، من بينهم الطالب رافد الجعيد من المملكة العربية ، الذي حصل على أفضل طالب من الدول الصديقة.

ونقل رئيس هيئة الأركان العامة خلال كلمته تحيات وتقدير صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وتهنئة الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع للخريجين، مؤكدًا عمق العلاقات التاريخية التي تربط المملكة العربية السعودية بجمهورية باكستان الإسلامية في شتى المجالات، خاصة في الجانب العسكري والدفاعي.

وأشاد بالمستوى العالي الذي تحظى به هذه الكلية، وما تضطلع به من دور في إعداد وتأهيل الضباط علمًا وأداء وتدريبًا، ومكانتها المرموقة بين الكليات العسكرية على مستوى العالم، حاثًّا الخريجين على مواصلة مسيرتهم العسكرية بكل تفانٍ وإخلاص، ومقدمًا شكره لقائد الجيش الباكستاني على الدعوة الكريمة.

وأدى الخريجون القسم، وقُلِّدوا رتبهم. وفي نهاية الحفل التُقطت الصور التذكارية، ودوَّن رئيس هيئة الأركان العامة كلمة في سِجل الزيارات للأكاديمية.

حضر الحفل عدد من أصحاب المعالي وكبار الضباط من القيادات العسكرية والأمنية.

يُذكر أنه تخرج عدد (23) طالبًا سعوديًّا من الأكاديمية العسكرية الباكستانية لعام 1443هـ ضباطًا؛ ليكملوا واجبهم المناط بهم في القوات المسلحة السعودية.

رئيس

رئيس

رئيس

رئيس

رئيس

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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