أول رد من وزير التعليم العالي على صورته مع طالبة لا ترتدي كمامة

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علق الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على صورته مع طالبة جامعية لا ترتدي الكمامة، قائلا: «التعليقات دمها خفيف جدًا، وبكون أكتر واحد سعيد بها».

وقال عبدالغفار، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حديث القاهرة" عبر قناة القاهرة والناس: «أي أستاذ متعته في الدنيا الجلوس مع الطلاب سواء في الجامعة أو المدرج أو العيادة.. والشباب يعطون طاقة إيجابية لأعضاء هيئة التدريس لا حدود لها».

وأوضح أن علاقته بالطلاب وزملائه قوية جدا خلال فترة عمله بالجامعة، وكان يشاركهم الأنشطة الرياضية سواء كرة القدم أو التنس أو الطائرة، ويسعى إلى تقديم الجديد، خاصة أن الطلاب هم مستقبل مصر وحريص أن يعطي لهم دفعة قوية.