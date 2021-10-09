وزيرة التجارة: «مفيش حاجة اسمها محدش لاقي شغل .. فرص العمل كثيرة»

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كشفت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، تفاصيل معرض تراثنا للحرف والمنتجات اليدوية، موضحة أن هناك 1500 عارض في المعرض الحالي وهو أكثر من ضعف عدد المشاركين في النسخة الماضية.

وتابعت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد: «لا يوجد حاجة اسمها محدش لاقي شغل»، مردفة «في فرص عمل كثيرة متاحة».

وأكدت أن الرئيس السيسي وجه بتكريم أفضل 3 عارضين لتميز منتجاتهم وكانت الجوائز من نصيب سيدتين من سوهاج والفيوم وشاب من الغربية.

وأوضح أن من بين المكرمين أرملة سوهاجية تمكنت من تربية أولادها وأولاد زوجها والوصول بهم لمراحل التعليم المختلفة من خلال حرفتها التي تجيدها وتتقنها.

وأوضحت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بتقديم الدعم للمنتجين المحليين.