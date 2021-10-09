أخبار عاجلة

باسيل: التيار الوطني الحر سيتصدى لمن يحاولون عرقلة التحقيق في انفجار مرفأ بيروت -
إطلالة جريئة لـ أروى جودة في ثالث أيام مهرجان الجونة السينمائي -
أستاذ قانون دستوري : المرزوقي يرتكب عملًا عدوانيًا ضد الدولة يحرمه من راتبه الشهري -
"الأمن العام" ينفّذ حملة ميدانية شاملة لضبط الشاحنات المخالفة -
"ماكرون" يعترف بارتكاب فرنسا مجزرة الجزائريين.. ويندد بجرائم لا مبرر لها -
الْتقى عددًا من المسؤولين.. رئيس اتحاد الكرة الطائرة يشارك في اجتماع الاتحاد الدولي -
جبران باسيل: التحقيق في انفجار مرفأ بيروت يجب ألا يتوقف -
فلسطين تسجل 270 إصابة و9 وفيات جديدة بفيروس كورونا -
دينا الشربيني تهنئ أحمد السقا على تكريمه بمهرجان الجونة: «أيقونة السينما المصرية» -
على رأسهم صلاح.. أعظم 5 لاعبين أفارقة في تاريخ الدوري الإنجليزي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

مستشار رئيس الوزراء : منطقة عين الصيرة تحولت من خرابات إلى مزارات سياحية

Print
مستشار رئيس الوزراء : منطقة عين الصيرة تحولت من خرابات إلى مزارات سياحية مستشار رئيس الوزراء : منطقة عين الصيرة تحولت من خرابات إلى مزارات سياحية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، إن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أجرى اليوم جولة إلى مناطق من القديمة

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن تم خلال الجولة زيارة مشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون.

واستكمل هاني يونس، أنه تم تسليم ألف وحدة سكنية للمواطنين الذين كانوا يقطنون في منطقة عين الصيرة، موضحا أن المنطقة كانت خرابات ومرتع لإلقاء القمامة والقاذورات وحاليا تم تطويرها وباتت مزارات سياحية.

وأكد، أنه تم إنشاء جراجات في منطقة عين الصيرة نظرا للمطاعم التي تم إنشاؤها هناك التي أوجبت وجود مكان لانتظار سيارات الرواد تلك المطاعم.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
دينا الشربيني تهنئ أحمد السقا على تكريمه بمهرجان الجونة: «أيقونة السينما المصرية»

دينا الشربيني تهنئ أحمد السقا على تكريمه بمهرجان الجونة: «أيقونة السينما المصرية»

بالصور.. تفاصيل الاستعدادات النهائية لحفل زفاف ابنة بيل جيتس والمصري نايل نصار

بالصور.. تفاصيل الاستعدادات النهائية لحفل زفاف ابنة بيل جيتس والمصري نايل نصار

سفير مصر بالنيجر يؤازر الأهلي أمام الحرس الوطني

سفير مصر بالنيجر يؤازر الأهلي أمام الحرس الوطني

سقوط سيارة نقل في البحر بميناء الدخيلة ومصرع سائقها

سقوط سيارة نقل في البحر بميناء الدخيلة ومصرع سائقها