إنبي يواجه الجونة وديًا الإثنين المقبل

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يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى نظيره الجونة وديًا يوم الإثنين المقبل على استاد بتروسبورت استعدادًا لخوض منافسان مسابقة الدورى المصرى الممتاز في الموسم الجديد المقرر انطلاقه 25 أكتوبر الجاري.

وفضل حلمى طولان المدير الفني لفريق إنبى خوض بعض التجارب الودية للوقوف على مستوى اللاعبين وحتى يتحقق الانسجام بين الصفقات الجديدة التي تعاقد معها الفريق البترولى في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وتعاقد إنبى مع 9 لاعبين في الميركاتو الصيفى المنقضى هم أحمد جمعة، عمر عدلي، حسام عرفات، مساهودو الحسن، خالد رضا، مصطفى جمال، فيكتور أديبايور، مروان داوود، محمد إسماعيل.