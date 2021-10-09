بشرى سارة من الصحة : انخفاض إصابات كورونا نهاية شهر أكتوبر

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قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن الحياة عادت للجامعات بعد عودة الطلاب مع بداية العام الدراسي الجديد 2021/2022.

أضاف خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن أعضاء هيئة التدريس جاهزين لاستئناف الدراسة.

أوضح وزير التعليم العالي أن مليون و200 ألف من المنظومة التعليمية تم تطعيمهم بلقاح كورونا، كاشفا أنه كان يتم تطعيم 55 ألف شخص في اليوم بلقاح كورونا، والمستهدف تطعيم 3 ملايين في المنظومة التعليمية.

استطرد خالد عبدالغفار أنه يتم استهداف مليون و800 ألف شخص تطعيمهم خلال الفترة المقبلة، كما تم إجراء مسح عشوائي بين الطلاب وتبين أن كل 7 من 10 طلاب تم تطعيمهم.

شدد وزير التعليم العالي أنه لن يدخل طالب المدينة الجامعية بدون تطعيم، وهناك عدد كبير من الطلاب الجدد تلقوا لقاح كورونا، كما أن التطعيم أصبح جزء أساسي من الكشف الطبي على الطلاب، موضحا أن كل كلية تحدد جدولها لطلابها وفقا لظروفها.

وذكر الدكتور خالد عبدالغفار إن هناك إقبال كبير من الطلاب للتقدم للجامعات الأهلية، موضحا أن وعى الطلاب أصبح يجذبهم إلى كليات الذكاء الاصطناعي.

وشدد وزير التعليم العالي أنه لابد أن تقدم كل جامعة ما يميزها من المناهج الدراسية، خاصة أن التعليم صناعة وسيعود العام القادم بقوة والمنافسة مشروعة.

وحول أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، قال وزير التعليم العالي إن متوسط أعداد الإصابة بكورونا أقل من الاسبوع الماضي، قائلا إنه مع نهاية شهر أكتوبر سيكون عدد المصابين بكورونا قد انخفض تماما وتعمل وزارة الصحة تقوم بدور كبير في توفير لقاح كورونا.

واختتم الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي إنه لم يتم إصدار قرارا باسناد 10 جامعات بالأمر المباشر أو التخصيص لشركة السويدي، مشددا على أن المجال مفتوح أمام أي مستثمر وسنقدم الدعم اللازم.