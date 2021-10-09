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كشف مسؤولو نادى الزمالك أنه تقرر إقامة مباراة توسكر الكينى في إياب دور الـ32 لبطولة دورى أبطال إفريقيا يوم 22 أكتوبر الجارى باستاد الجيش ببرج العرب.

وأشار، الدكتور منتصر الرملاوى، المدير الإدارى في تصريحات خاصة للموقع الرسمى لنادى الزمالك إلى أنه تم إخطار الاتحاد الإفريقى لكرة القدم بموعد وملعب المباراة.

جدير بالذكر أن الزمالك سيخوض لقاء الذهاب أمام توسكر الكينى يوم السبت المقبل بكينيا في ذهاب دور الـ32 لبطولة دورى أبطال إفريقيا.

وتطير بعثة الفريق إلى كينيا على ثلاث مراحل وسيسافر وفد غدا الأحد الموافق 10 أكتوبر يضم الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبى وإبراهيم زارع إدارى الفريق والشيف الخاص بالفريق، على أن يسافر باقى أفراد البعثة يوم الاثنين المقبل، ويسافر الوفد الثالث يوم 13 أكتوبر ويضم اللاعبين الدوليين في منتخب مصر والمغربى أشرف بن شرقى والتونسيين سيف الدين الجزيرى وحمزة المثلوثى بعد عودتهم من المنتخبات.