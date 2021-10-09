شريف إكرامي يفاوض محمود جاد للانضمام إلى بيراميدز الموسم المقبل

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أنهى مسؤولو نادى بيراميدز اتفاقهم مع محمود جاد حارس مرمى إنبي بشأن انتقال اللاعب إلى نادى بيراميدز خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بعدما تعثر انتقال اللاعب إلى صفو الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية بسبب مغالاة مسؤوى النادى البترولى في طلباتهم المادية.

وأكد مسئولو بيراميدز، في الجلسة، حاجتهم لضم حارس مرمى فريق إنبى، حتى يكون نواة لهذا المركز في المستقبل للنادى الذي يسعى للمنافسة على البطولات والألقاب في الموسم الجديد، خصوصا بعد ضم العديد من الصفقات المميزة.

وتلقى محمود جاد اتصالا هاتفيا من شريف إكرامى حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادى بيراميدز طالبه فيه بتسهيل الأمور والمرونة في التفاوض مع مسئولي الفريق السماوى لرغبته في انضمام حارس المنتخب الأولمبى لبيراميدز.

وترغب إدارة بيراميدز في تدعيم مركز حراسة المرمى في ظل تعرض أحمد الشناوى لإصابة بقطع في الرباط الصليبى، وتواجد شريف إكرامى والمهدى سليمان فقط، بالوقت الحالى.