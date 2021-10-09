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أوجستي بوش: أهدي جماهير الأهلي لقب البطولة العربية

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أوجستي بوش: أهدي جماهير الأهلي لقب البطولة العربية أوجستي بوش: أهدي جماهير الأهلي لقب البطولة العربية

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أعرب الإسبانى أوجستى بوش، مدرب فريق السلة بالنادى الأهلى، عن سعادته الكبيرة بعد الفوز على الكويت الكويتي بنتيجة 78 / 66 في المباراة التي جمعت الفريقين بنهائي البطولة العربية التي استضافها الاتحاد السكندري، ليتوج الأحمر باللقب لأول مرة في تاريخه.

وقال أوجستى، في تصريحات تليفزيونية: النظام الخاص بنا قائم على التدريب يوميا لتحسين مستوانا، واللاعبون يثقون في بعضهم وهذا سر التتويج بالبطولات، الدفاع أمر أساسي وأثق في اللاعبين وأسلوب الدفاع أمر أساسي وهو الطريق للبطولات.

وأضاف: أهديت جماهير الأهلى هذا اللقب لأول مرة، ومن دواعى سرورى العمل في الأهلى، وأهدى الجماهير هذا اللقب، خاصة أنهم كانوا متعطشين لذلك اللقب.

المصرى اليوم

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