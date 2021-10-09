الإصابة تُهدد بغياب ميسي عن مواجهة الأرجنتين وأوروجواي

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يبدو أن ليونيل ميسي النجم الدولي الأرجنتيني بات مُهددًا عن الغياب في مواجهة منتخب بلاده أمام منتخب أوروجواي، وذلك في المباراة التي ستجمع المنتخبين مساء الأحد، ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022.

يأتي ذلك بعدما شارك النجم صاحب الـ 34 عامًا، رفقة منتخب التانجو في مواجهة باراجواي والتي أقيمت على ملعب ديفينسوريس ديل الشاكو وانتهت بتعادل المنتخبين سلبيًا، ضمن الجولة الحادية عشر.

وذكرت شبكة «تي أن تي سبورت» الأرجنتينية، أن ميسي يُعاني من إصابة في ركبته اليسرى وقد لا يستطيع المشاركة أمام أوروجواي فجر الإثنين في تصفيات كأس العالم 2022.

وأشارت التقارير إلى أن نجم باريس سان جيرمان الفرنسي سوف يخضع للفحص الطبي من أجل معرفة إمكانية مشاركته في مباراة الجارة أوروجواي من عدمها.

وتحتل الأرجنتين المركز الثاني في جدول ترتيب التصفيات مبتعدة بـ 8 نقاط عن البرازيل المُتصدرة بالعلامة الكاملة بعد 9 انتصارات متتالية.

وأصبح الأسطورة الأرجنتيني ميسي أكثر من شارك في مباريات مع منتخب التانجو عبر التاريخ، حيث خاض 154 مباراة، وأكثر من سجل أيضا برصيد 79 هدفا.