أخبار عاجلة

باسيل: التيار الوطني الحر سيتصدى لمن يحاولون عرقلة التحقيق في انفجار مرفأ بيروت -
إطلالة جريئة لـ أروى جودة في ثالث أيام مهرجان الجونة السينمائي -
أستاذ قانون دستوري : المرزوقي يرتكب عملًا عدوانيًا ضد الدولة يحرمه من راتبه الشهري -
"الأمن العام" ينفّذ حملة ميدانية شاملة لضبط الشاحنات المخالفة -
"ماكرون" يعترف بارتكاب فرنسا مجزرة الجزائريين.. ويندد بجرائم لا مبرر لها -
الْتقى عددًا من المسؤولين.. رئيس اتحاد الكرة الطائرة يشارك في اجتماع الاتحاد الدولي -
جبران باسيل: التحقيق في انفجار مرفأ بيروت يجب ألا يتوقف -
فلسطين تسجل 270 إصابة و9 وفيات جديدة بفيروس كورونا -
دينا الشربيني تهنئ أحمد السقا على تكريمه بمهرجان الجونة: «أيقونة السينما المصرية» -
على رأسهم صلاح.. أعظم 5 لاعبين أفارقة في تاريخ الدوري الإنجليزي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

الإصابة تُهدد بغياب ميسي عن مواجهة الأرجنتين وأوروجواي

Print
الإصابة تُهدد بغياب ميسي عن مواجهة الأرجنتين وأوروجواي الإصابة تُهدد بغياب ميسي عن مواجهة الأرجنتين وأوروجواي

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

يبدو أن ليونيل ميسي النجم الدولي الأرجنتيني بات مُهددًا عن الغياب في مواجهة منتخب بلاده أمام منتخب أوروجواي، وذلك في المباراة التي ستجمع المنتخبين مساء الأحد، ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى نهائيات 2022.

يأتي ذلك بعدما شارك النجم صاحب الـ 34 عامًا، رفقة منتخب التانجو في مواجهة باراجواي والتي أقيمت على ملعب ديفينسوريس ديل الشاكو وانتهت بتعادل المنتخبين سلبيًا، ضمن الجولة الحادية عشر.

وذكرت «تي أن تي سبورت» الأرجنتينية، أن ميسي يُعاني من إصابة في ركبته اليسرى وقد لا يستطيع المشاركة أمام أوروجواي فجر الإثنين في تصفيات كأس العالم 2022.

وأشارت التقارير إلى أن نجم باريس سان جيرمان الفرنسي سوف يخضع للفحص الطبي من أجل معرفة إمكانية مشاركته في مباراة الجارة أوروجواي من عدمها.

وتحتل الأرجنتين المركز الثاني في جدول ترتيب التصفيات مبتعدة بـ 8 نقاط عن البرازيل المُتصدرة بالعلامة الكاملة بعد 9 انتصارات متتالية.

وأصبح الأسطورة الأرجنتيني ميسي أكثر من شارك في مباريات مع منتخب التانجو عبر التاريخ، حيث خاض 154 مباراة، وأكثر من سجل أيضا برصيد 79 هدفا.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
ترتيب مجموعات أفريقيا في تصفيات كأس العالم 2022.. تعرَّف على الفرق المتأهلة والأقرب للصعود

ترتيب مجموعات أفريقيا في تصفيات كأس العالم 2022.. تعرَّف على الفرق المتأهلة والأقرب للصعود

«قومي المرأة» يهنئ أماني عصفور لانتخابها رئيس لشبكة تنمية المرأة والاتصال بأفريقيا

«قومي المرأة» يهنئ أماني عصفور لانتخابها رئيس لشبكة تنمية المرأة والاتصال بأفريقيا

جدول مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة فى كأس العالم وأبطال أفريقيا والدوريات الألماني والفرنسي والبلجيكي

جدول مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة فى كأس العالم وأبطال أفريقيا والدوريات الألماني والفرنسي والبلجيكي

مشاهدة مباراة الأرجنتين وبيرو بث مباشر في تصفيات كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة

مشاهدة مباراة الأرجنتين وبيرو بث مباشر في تصفيات كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة