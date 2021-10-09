أخبار عاجلة

"الأمن العام" ينفّذ حملة ميدانية شاملة لضبط الشاحنات المخالفة -
"ماكرون" يعترف بارتكاب فرنسا مجزرة الجزائريين.. ويندد بجرائم لا مبرر لها -
الْتقى عددًا من المسؤولين.. رئيس اتحاد الكرة الطائرة يشارك في اجتماع الاتحاد الدولي -
جبران باسيل: التحقيق في انفجار مرفأ بيروت يجب ألا يتوقف -
فلسطين تسجل 270 إصابة و9 وفيات جديدة بفيروس كورونا -
دينا الشربيني تهنئ أحمد السقا على تكريمه بمهرجان الجونة: «أيقونة السينما المصرية» -
على رأسهم صلاح.. أعظم 5 لاعبين أفارقة في تاريخ الدوري الإنجليزي -
الشعباني: التعادل أمام بطل أوغندا فى عقر داره خادع -
«زيدان» يرفض إغراءات نيوكاسل يونايتد -
الصحة العراقية تسجل 1077 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. المصرى اليوم

ماكرون يعتزم إطلاق حملة لإلغاء عقوبة الإعدام

Print
ماكرون يعتزم إطلاق حملة لإلغاء عقوبة الإعدام ماكرون يعتزم إطلاق حملة لإلغاء عقوبة الإعدام

اشترك لتصلك أهم الأخبار

يعتزم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون استئناف العمل ضد عقوبة الإعدام في جميع أنحاء العالم.

وقال ماكرون السبت بمناسبة الذكرى الأربعين لإلغاء عقوبة الإعدام في فرنسا إنه يعتزم تنظيم لقاء على أعلى مستوى بالتعاون مع منظمة "معاً ضد عقوبة الإعدام" غير الحكومية لهذا الغرض.

وقال ماكرون إنه يتعين استئناف الكفاح وإقناع رؤساء الدول والحكومات التي لا تزال تطبق هذه العقوبة.

وفي خطاب ألقاه داخل مبنى بانثيون بباريس (المبنى الروماني الأثري) تحدث ماكرون عن ما لا يقل عن 483 "جريمة قتل على مستوى الدولة" نفذت في 33 دولة من دول العالم في 2020.

وتلتزم 55 دولة حول العالم بتطبيق عقوبة الإعدام، أما في فرنسا فقد ألغيت هذه العقوبة بموجب القانون في 9 أكتوبر (تشرين الأول) 1981، في عهد الرئيس الأسبق فرانسوا ميتيران.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
جبران باسيل: التحقيق في انفجار مرفأ بيروت يجب ألا يتوقف

جبران باسيل: التحقيق في انفجار مرفأ بيروت يجب ألا يتوقف

فلسطين تسجل 270 إصابة و9 وفيات جديدة بفيروس كورونا

فلسطين تسجل 270 إصابة و9 وفيات جديدة بفيروس كورونا

دينا الشربيني تهنئ أحمد السقا على تكريمه بمهرجان الجونة: «أيقونة السينما المصرية»

دينا الشربيني تهنئ أحمد السقا على تكريمه بمهرجان الجونة: «أيقونة السينما المصرية»

على رأسهم صلاح.. أعظم 5 لاعبين أفارقة في تاريخ الدوري الإنجليزي

على رأسهم صلاح.. أعظم 5 لاعبين أفارقة في تاريخ الدوري الإنجليزي