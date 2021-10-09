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«البترول»: «الدولة ما بتكسبش من البنزين وبنبيعه بسعر التكلفة»

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«البترول»: «الدولة ما بتكسبش من البنزين وبنبيعه بسعر التكلفة» «البترول»: «الدولة ما بتكسبش من البنزين وبنبيعه بسعر التكلفة»

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قال المهندس حمدي عبدالعزيز، المتحدث باسم وزارة البترول، إن البنزين في هي سعر التكلفة فقط، والدولة لا تكسب من وراء البنزين، مردفًا: «في الأول كنا بنبيع بخسارة والدعم كان كبيرًا».

وأوضح عبدالعزيز، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد، أن سعر البنزين في مصر يعد الأقل مقارنة بدول الجيران وحتى دول العالم.

وأضاف أن مصر سوف تستفيد من تصدير الغاز عالميًا، موضحًا أنه تم إعداد مشروعات كبرى في مجال مشتقات البترول.

وأكد أن ارتفاع سعر البترول عالميا يرجع لنقص إمدادات البترول التي أصبحت غير كافية بسبب تحرر النشاط الاقتصادي من قيود كورونا وعاد لممارسة نشاطه كما كان قبل الأزمة التي عانى منها طوال الفترات الماضية.

وأردف: «لم يتم الاقتراب من سعر السولار وزيادته على غرار البنزين، وذلك لأن له تأثير كبير على نقل البضائع ومن ثم أسعار النقل والخضر والفاكهة، ومراعاة للظروف المجتمعية».

المصرى اليوم

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