وزير الزراعة يعقد اجتماعا مفتوحا مع نواب البرلمان والمزارعين والإعلاميين بالغربية

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عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وطارق رحمي محافظ الغربية، لقاءا مفتوحاً حضره عدد من نواب مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة، والمزارعين، والإعلاميين ورؤساء الجمعيات التعاونية الزراعية، بديوان عام المحافظة.

وخلال اللقاء استعرض وزير الزراعة الجهود التي بذلتها الوزارة مؤخراً من أجل تحقيق التنمية الزراعية الشاملة بمختلف محافظات مصر، وتحقيق الامن الغذائي، والمشروعات الزراعية التي يتم تنفيذها حاليا، فضلا عن المبادرات التي تتبناها الدولة لتحسين معيشة المزارعين وزيادة دخولهم.

وأجاب «القصير» على استفسارات الحضور حول عدد من الموضوعات يأتي على رأسها: مشروعات مبادرة حياة كريمة، والتحول لنظم الري الحديث، وجهود مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية، ومشروعات المنفعة العامة، ومراكز تجميع الأليان، والمشروع القومي لإعادة أحياء البتلو.

وتطرق اللقاء إلى استعراض الجهود التي بذلتها الوزارة مؤخراً للحد من ظاهرة حرق قش الارز، حيث أكد الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الارشاد الزراعي، أن اجمالي المساحة المنزرعة بمحصول الأرز بمحافظة الغربية، بلغت حوالي ٧٧ الف فدان، تم حتى الآن حصاد ٤١ الف فدان منعا، بنسبة تصل إلى ٥٣٪ من اجمالي المساحة المنزرعة.

وأضاف «عزوز» أنه تم إنشاء ١٨ موقع لتجميع قش الأرز بمحافظة الغربية، وتم تنظيم حوالي ١٥٠٠ نشاط ارشادي يشمل: ندوات ارشادية وتوعوية واجتماعات مع مسئولي الزراعة والموارعين، فضلا عن أيام الحقل وأيام الحصاد.

وأكد رئيس قطاع الارشاد الزراعي، أن المزارع أصبح يدرك حالياً القيمة الاقتصادية لقش الأرز، وأن له عدد من الاستخدامات الهامة، يأتي على رأسها: استخدامه في تصنيع الاعلاف غير التقليدية والأسمدة العضوية، بالإضافة إلى عدد من الاستخدامات الصناعية الأخرى، لافتاً إلى أنه بدأ هذا العام استخدامه في استخدام الاخشاب المسطحة، الامر الذي يسهم في تقليل استيراد الاخشاب.

وأشار «عزوز» إلى أن المنظومة اتت بثمارها ونجحت في القضاء خلال الاعوام الماضية على السحابة السوداء، والحد من تلوث البيئة.

وكان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، قام بزيارة إلى محافظة الغربية، تفقد خلالها عدد من المشروعات الزراعية بالمحافظة يرافقه الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، وعلاء فاروق رئيس البنك الزراعي المصري، والدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الارشاد الزراعي، والدكتور السعيد حماد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات تحسين الأراضي، والدكتور حسن شمس مدير وحدة تطوير الري الحقلي، وسعيد صالح مستشار وزير الزراعة للمتابعة، وعدد من قيادات وزارة الزراعة ومحافظة الغربية والبنك الزراعي المصري.