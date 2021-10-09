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لم نقترب من السولار مراعاة لظروف المجتمع.. «البترول» تكشف مفاجأة حول البنزين

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لم نقترب من السولار مراعاة لظروف المجتمع.. «البترول» تكشف مفاجأة حول أسعار البنزين لم نقترب من السولار مراعاة لظروف المجتمع.. «البترول» تكشف مفاجأة حول البنزين

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قال حمدي عبدالعزيز، المتحدث باسم وزارة البترول، تعليقا على زيادة الوقود، إن الأسعار الحالية تعتبر أسعار التكلفة ولا تقارن بأسعار البنزين في العالم.

وأضاف عبدالعزيز، في مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسؤوليتي» على قناة «صدى البلد»، أنه «في حال السير مع أسعار البترول عالميا كان من الممكن أن يتم رفع سعر الوقود 50 قرشا ولكن لجنة التسعير ارتأت رفع الأسعار 25 قرشا بما يتناسب مع الوضع في السوق المصرية».

وتابع: «معادلة التسعير التلقائي تقول إن زيادة الأسعار أو انخفاضها تكون في حدود الـ10% وتم الاتفاق على رفع الأسعار 25 قرشا فقط».

واستطرد عبدالعزيز: «لم يتم الاقتراب من أسعار السولار لأن له تأثير كبير على نقل البضائع من الخضر والفاكهة».

وأكمل: «لجنة التسعير التلقائي رأت تثبيت سعر السولار لعدم حدوث فجوات تضخمية ومراعاة لظروف المجتمع».

ولفت إلى أن «إمدادات المواد البترولية أصبحت غير كافية في العالم مع زيادة النشاط الاقتصادي عالميا بعد التحرر من قيود كورونا».

المصرى اليوم

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