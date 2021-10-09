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نائب وزير التعليم: «العيال بتنام في المحاضرة الأونلاين وده هيطلع أجيال مش متعلمة كويس»

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نائب وزير التعليم: «العيال بتنام في المحاضرة الأونلاين وده هيطلع أجيال مش متعلمة كويس» نائب وزير التعليم: «العيال بتنام في المحاضرة الأونلاين وده هيطلع أجيال مش متعلمة كويس»

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قال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن هناك تعليمات بالالتزام المُحكم بتطبيق الإجراءات الاحترازية في المدارس والجامعات ومدارس التعليم الفني، معقباً: «المدرسون والمدرسات أصبحوا خبراء في تطبيق الإجراءات الاحترازية».

وأضاف مجاهد، في مداخلة هاتفية مع برنامج «الحياة اليوم» على قناة «الحياة»، أن وزير التربية والتعليم أوصى 27 قيادة من القيادات العُليا في الوزارة، بمتابعة الالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية في كل المحافظات، ابتداء من غد.

ونوه نائب وزير التعليم بأن التعليم الصحيح هو حضور الطلاب والطالبات في المدارس، والجامعات، معقباً: «التعليم الأونلاين ليس له جدوى».

وتابع: «العيال بيناموا أثناء المحاضرة الأونلاين وبيبقوا مش مركزين.. وده هيطلعلنا أجيال مش متعلمة كويس في النهاية».

المصرى اليوم

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