★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

يلتقي منتخب قطر الأول لكرة القدم مع نظيره البرتغال بقيادة النجم كريستيانو رونالدو في اللقاء الذي يجمع المنتخبين مساء اليوم السبت 9-10-2021 ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم قطر 2022، والتي يشارك بها منتخب قطر بشكل استثنائي لتأهلها المباشر إلى البطولة بصفتها الدولة المنظمة.

تنطلق المباراة عند تمام الساعة التاسعة والربع مساء بتوقيت القاهرة - العاشرة والربع بتوقيت مكة المكرمة - السعودية - الحادية عشر والربع بتوقيت الإمارات

تنقل مجموعة قنوات بين سبورت القطرية المباراة عبر قناة بين سبورت 1

ولمتابعة مشاهدة مباراة البرتغال ضد قطر في تصفيات كأس العالم اليوم السبت 9-10-2021 اضغط هنــــــا

يبحث الكثيرون من عشاق الرياضة عن تردد قناة بين سبورت اكسترا bein sport extra، وتردد قناة بين سبورت اكسترا 2- bein sport extra 2، وكذلك تردد قناة بين سبورت المفتوحة bein sport وأيضًا قناة bein sport 7، وهي القنوات المملوكة لمجموعة قنوات بين سبورت، التى تقوم بنقل الأحداث الرياضية مؤخرًا وقامت بعرض بعض المباريات مجانًا لمتابعي البطولات الرياضية مجانًا.

تردد قناة بين سبورت المفتوحة :

التردد: 11054

معدل الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 4/3

تردد قناة بين سبورت 7- bein sport 7

القمر الصناعي: النايل سات

التردد: 12604

معدل الاستقطاب: H

معدل الترميز: 27500

تردد قناة بين سبورت 7- bein sport 7

تردد قناة بين سبورت 7 على سهيل سات:

القمر الصناعي: سهيل سات

التردد: 11623

معدل الاستقطاب: V

معدل الترميز: 27500

تردد قناة بين سبورت اكسترا- bein sport extra

القمر الصناعي: نايل سات

التردد 11054

معدل الترميز 27500

الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

اسم القناة على الجهاز beIN Sports Xtra

تردد قناة بين سبورت اكسترا 2- bein sport extra 2

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12604

معامل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

الجودة: HD

تصحيح الخطأ: 2/3

اسم القناة على الرسيفر beIN Sports Xtra 2