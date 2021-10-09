وزير الزراعة يتفقد نماذج تطوير الري بالغربية في زراعات «الخضر»

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تفقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أحد الحقول التي تستخدم أساليب الري الحديثة الرش والتنقيط والمنزرعة بالخضروات والفراولة، مؤكدًا أن الدولة حالياً تقوم بتوفير التمويل اللازم لتحديث منظومة الري من خلال قرض على عشر سنوات وبدون فائدة.

قال «القصير» إن الري الحديث يحقق فوائد كثيرة للمزراعين منها زيادة الإنتاجية وتخفيض تكاليف مستلزمات الإنتاج وتخفيض تكاليف استخدام الوقود والطاقة ومكافحة الحشائش وترشيد المياه وأيضاً ترشيد استخدام الأسمدة والتقاوى والمبيدات.

واستعرض وزير الزراعة خلال المؤتمر الموسع الذي عقده مع محافظ الغربية، بمشاركة علاء فاروق رئيس البنك الزراعي، المشروعات القومية التي تشهدها مصر حالياً في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، سواء في مجال التوسع الأفقي واستصلاح الأراضي وكذلك مشروعات الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة.

وأشار «القصير» إلى أن تمويل مشروع البتلو تجاوز ال 5.6 مليار جنية، بالإضافة مشروع تطوير مراكز تجميع الألبان وغيرها من المشروعات التي تستهدف تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين، مشدداً على توجيهات رئيس الجمهورية بمنع التعدي نهائياً على الأراضي الزراعية باعتبارها ثروة قومية والمصدر الرئيسي للغذاء، وأكد على أهمية التواصل المستمر مع المزارعين من قبل كافة قيادات الوزارة، كل حسب موقعه، لتوصيل المعلومات الارشادية، واتباع الممارسات الزراعية الحديثة، والتوعية بالمبادرات الهامة التي تطلقها الوزارة، فضلا عن إزالة أي عوائق أو مشكلات تواجه المزارعين وحلها على أرض الواقع.

ووجه وزير الزراعة بتطوير وتعميق دور التعاونيات الزراعية، وزيادة التواصل مع المزارعين، موضحاً أن السنوات السبع الاخيرة شهدت نهضة غير مسبوقة بالقطاع الزراعي، بفضل الدعم المستمر من القيادة السياسية واهتمام مباشر من الرئيس عبدالفتاح السيسي بتنفيذ عدد من المشروعات القومية الزراعية للدولة المصرية.

ومن ناحيته أعرب د. طارق رحمي محافظ الغربية، عن سعادته بزيارة وزير الزراعة وعن التعاون المثمر بين الوزارة والمحافظة، وأكد أن الغربية محافظة زراعية وفيها أنشطة كثيرة للإنتاج الزراعي والحيواني والداجني وتشتهر بزراعة كافة المحاصيل ومساحة الأرض الزراعية بالغربية حوالي 400 ألف فدان.

ومن ناحيته قال علاء فاروق رئيس البنك الزراعي، أن البنك هو بيت الفلاح المصري وهناك العديد من المبادرات التي أطلقها البنك بالتعاون مع وزارة الزراعة تستهدف تقديم كل الدعم للمزارعين وخاصة الصغار منهم مثل مبادرة تطوير الري ومشروع البتلو.

وزير الزراعة خلال الاجتماع

وزير الزراعة يتفقد نماذج لتطوير الري بالغربية في زراعات «الخضر»

وزير الزراعة يتفقد نماذج لتطوير الري بالغربية في زراعات «الخضر»

وزير الزراعة خلال الاجتماع