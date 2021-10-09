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«الصحة»: اتجاهان لمواجهة زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا

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«الصحة»: اتجاهان لمواجهة زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا «الصحة»: اتجاهان لمواجهة زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا

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قال الدكتور محمد عبدالفتاح، رئيس الإدارة المركزية للشؤون الوقائية بوزارة الصحة، إن توجيهات الاستعداد لمواجهة الموجة الرابعة لانتشار المستجد بدأت فور الانتهاء من الموجة الثالثة، مشيرا إلى أن ملتزمة باللوائح الصحية الدولية ومنظمة الصحة العالمية أشادت بمجهوداتنا في التصدي لجائحة كورونا.

وأضاف «عبدالفتاح»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رمضان حبيب، ببرنامج «أنا والمسئول»، المذاع على قناة «الحدث اليوم»، أن هناك اتجاهين لمواجهة زيادة حالات الإصابة والموجة الرابعة، من خلال التزام المواطنين بالضوابط الاحترازية والوقائية، وتحرك الدولة بخطى حثيثة نحو تطعيم مواطنيها باللقاح.

وأشار مستشار وزيرة الصحة، إلى أن الإنتاج المحلي من لقاح سينوفاك سيضمن تواجد اللقاحات بشكل مستمر، والتنسيق مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي والأزهر الشريف لتلقيح الطلاب والعاملين سيضمن بداية جيدة للعام الدراسي الجديد.

وأوضح أن مصر كانت من أوائل الدول التي صنعت لقاح فيروس كورونا في قارة أفريقيا والشرق الأوسط، ووفرته بشكل كبير وبأنواع مختلفة، مشيرا إلى أن كل لقاحات كورونا المستخدمة في مصر آمنة وفعالة بشكل كبير ضد الفيروس، مضيفًا أن اللقاحات معتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية، واشتراطات الدول ترجع للوائحها الصحية الداخلية.

المصرى اليوم

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